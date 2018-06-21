Мы не хотим провоцировать агрессию России

Сбалансированная интеграция Украины "на восточном и западном направлениях" является одной из внешнеполитических целей избранного президента Виктора Януковича, - утверждает Леонид Кожара, которого называют министром иностранных дел теневого кабинета.

"Украина - европейская страна и видит свое будущее только в Европе", считает 47-летний дипломат, занимавший должность заместителя главы президентской администрации при Леониде Кучме. "Необходимо согласовать интеграционные процессы на востоке и на западе, чтобы они не противоречили друг другу. Интеграция на западном направлении должна быть дружественной по отношению к интеграции на восточном и наоборот с тем, чтобы Украина воспринималась как дружественная страна и Россией, и Евросоюзом". "Европейская интеграция является важным пунктом" для нового президента, но "достижение европейского уровня важнее, чем членство в ЕС".

Вопрос не в том, когда Украина подпишет Договор о партнерстве с ЕС, а о чем там будет идти речь, потому что если мы не позаботимся о своих национальных интересах, то это экономическое взаимодействие может причинить нам ущерб, уточнил Кожара. "Если мы примем все европейские нормы, то просто не выдержим конкуренции", - говорит советник Януковича, имея в виду сельское хозяйство страны, которая является одним из мировых лидеров по экспорту зерновых культур.

Оранжевая революция перечеркнула"93 проекта соглашений", разработанных в 2003 году с целью интегрировать Украину в единое экономическое пространство "на разных уровнях и скоростях" вместе с Россией, Казахстаном и Белоруссией. К этому вопросу "можно вернуться - говорит Кожара, - однако Украина будет отталкиваться от норм Всемирной торговой организации, членом которой она является".

В 2017 году истекает срок соглашения о пребывании российского Черноморского флота в Крыму. До этого времени Кожара предлагает проанализировать некоторые положения соглашений, действующих с 1997 года.

"За базирование флота мы получаем в год 92 миллиона долларов [67 миллионов евро]. Часть этой суммы идет на оплаты задолженности за газ. Это смехотворная сумма, которая не позволяет развиваться Севастополю и не может предоставить качественное обслуживание и инфраструктуру для нужд флота, - говорит он. - Необходимо будет договориться в дружественной атмосфере о том, как Украина сможет лучше обеспечить пребывание флота и как флот будет оплачивать наши услуги", - заявил Кожара, подчеркнув необходимость инвентаризации собственности, в частности, черноморских маяков, являющихся предметов спора между российским флотом и властями Украины.

После 2017 года Киев должен всерьёз заняться вопросами собственной безопасности. "Мы до сих пор не создали своего военно-морского флота. Это смешно, но у нас всего-навсего одна подводная лодка, да и та без аккумуляторов, и ни одного крейсера". Все черноморские страны являются друзьями, но у нас есть конфликт интересов с Румынией (в дельте Дуная), а турецкие рыбаки занимаются незаконным промыслом у наших берегов. Надо выяснить, сможем ли мы себя защитить, когда флот уйдет. Нам нужна стратегия безопасности на Черном море". Может ли российский флот остаться в Крыму после 2017 года? "Мы этого не исключаем, но чтобы точно ответить на этот вопрос, надо выяснить, сможем ли мы защитить себя, с помощью какой инфраструктуры и каких средств", подчёркнул советник Януковича. И добавил: "Важное значение имеет цена. Может быть, Украине будет выгодно пригласить один или два флота, чтобы они нам платили". И российский флот тоже? "Почему нет, если они хорошо заплатят", - ответил Кожара.

"Мы не против НАТО и планируем развивать существующее многосторонне сотрудничество, как, например, транспорт грузов в Афганистан", - заявил он. "Однако мы считаем, что Украина не может стать членом НАТО и мы не будем поддерживать принятие Плана действий по вступлению в альянс (Membership Action Plan), поскольку большинство граждан против вступления, и мы не хотим, чтобы наше сближение с альянсом провоцировало агрессивное отношение России". "Наши торговые, дружеские и добрососедские отношения с Россией гораздо важнее членства в НАТО", - заключил Леонид Кожара.

Оригинал публикации: No queremos provocar la agresividad rusa ("El Pais", Испания).

Перевод ИноСМИ.ru