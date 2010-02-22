В Крыму шьют знамя победы из лоскутков с пожеланиями ветеранов

Большое знамя из лоскутов красной ткани с пожеланиями ветеранов Великой Отечественной войны будущим поколениям сошьют к 65-летию Победы активисты организации "Молодые за "Русское единство", сообщила ее пресс-служба.

Знамя участники движения планируют пронести по улицам Симферополя на параде 9 мая.

Патриотическая акция "Дети героев за мирное будущее!", которая стартовала 13 февраля, проходит в три этапа.

"На первом этапе мы подготовили 25 квадратных метров красной ткани, разрезали ее на лоскуты и распространили среди крымских ячеек организации. Второй этап предполагает встречи активистов с ветеранами, которые напишут на лоскутах ткани пожелания будущим поколениям. На третьем этапе мы соберем лоскуты и сошьем их. Знамя активисты движения пронесут в колонне во время парада Победы 9 мая в Симферополе", - говорится в пресс-релизе.