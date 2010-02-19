820-килограммовую мину времен войны уничтожили в Севастополе
19:29, 19 февраля 2010Крым
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Нашли возле пляжа
820-килограммовую советскую морскую якорную мину времен войны, найденную близ пляжа в Севастополе, уничтожили водолазы-пиротехники в пятницу, сообщила пресс-служба управления МЧС.
Боеприпас обнаружили в бухте Круглая, возле пляжа «Омега», в четверг.
Мина обезврежена на глубине восьми метров и на расстоянии ста шестидесяти метров от береговой полосы.
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