Севастополь: Украинская земля, русская кровь

Севастополь. «Отплываем! Отплываем! Быстро за билетами и на посадку!», - кричит с парома опаздывающим мужчинам и женщинам русский гид. Паром курсирует регулярно и перевозит людей из центра Севастополя через залив в северную часть города.

Среди мужчин средних лет с портфелями в руках и молодежи, возвращающейся с учебы, очень много солдат. Одни в форме зеленого цвета, другие в темно-синих пальто до колен.

На рукавах - двуглавый орел и бело-сине-красный флаг.

Здесь российские солдаты, хотя мы на территории Украины. Представители российского Черноморского флота, чье присутствие (и, главное, будущее) в Севастополе в последние годы стало причиной того, что Москва и Киев не раз обменялись недобрыми словами и взглядами.

Паром плывет вдоль берега, у которого стоят российские военные корабли. Они возвышаются над всеми бухтами вплоть до самого города. Но больше всего кораблей в месте под названием бухта Южная. Здесь есть и подводные лодки.

Совсем немного кораблей весьма скромного украинского флота стоят на якоре на окраине города.

С парома хорошо видна неприступная, защищенная российская база. На ограде нарисованы украинский и российский флаги, а между ними сверкает надпись «Дружба».

Однако после избрания Виктора Ющенко президентом Украины в 2004 году, российско-украинские отношения можно было охарактеризовать как угодно, но только не как дружеские.

Украина разрешила России использовать Севастополь как военно-морскую базу в 1997 году. Договор аренды был заключен на 20 лет, русские ежегодно выплачивают Киеву 93 миллиона долларов.

Но Ющенко захотел, чтобы после 2017 года русские ушли из Севастополя. А русские ни о чем таком не хотят даже думать.

Большинство жителей Севастополя (как и всего Крымского полуострова) своим домом считают, скорее, Россию, а не Украину. Говорят здесь исключительно по-русски, тут редко услышишь украинскую речь.

Таксист Николай на приборную панель своей машины поставил российский флаг. «Севастополь - русский город», - утверждает горожанин.

Оранжевую революцию 2004 года он называет «оранжевым цирком» и «огромным обманом». Говорят, в Севастополе многие голосуют за коммунистов и пророссийского кандидата Виктора Януковича. Он (в отличие от Ющенко) хочет вести с Кремлем переговоры о дальнейшем пребывании флота в Севастополе.

Севастополец Сергей, как и многие горожане, раньше был матросом на транспортных судах. Он говорит, что плавал в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах.

Даже он не считает Украину той страной, которую действительно можно было бы назвать своей: «Я думаю, что России, Украине и Белоруссии следовало бы создать какую-нибудь федерацию. Хотя бы в отношении денег».

Если бросить беглый взгляд на городские улицы и дома, кажется, что такая федерация уже существует. На многих зданиях развеваются российские флаги: штаб флота на центральной площади, Дом офицеров, Дом культуры, Музей Черноморского флота.

Женщина, взимающая плату в общественном туалете, хочет, чтобы ей дали не одну гривну, а один рубль. Речь, конечно, идет об украинской гривне, но называет она ее рублем.

Российские флаги развеваются и в пригородах Севастополя - на заборах некоторых частных домов.

За последние два года эмоций вокруг Севастополя было более чем достаточно.

Украина запретила въезжать в страну мэру Москвы Юрию Лужкову, который на митинге в городе заявил, что не только Севастополь, но и весь Крым Россия должна забрать обратно (Крым принадлежал России в рамках СССР до 1954 года, когда советский руководитель Никита Хрущев отдал его Украине).

Позже украинский президент в августе 2008 года осудил агрессию России в Грузии, а тот факт, что в этом участвовали и корабли, стоящие в Севастополе, он назвал нарушением российско-украинского соглашения.

Однако российских моряков, возвращавшихся из Грузии, местные жители тогда встречали восторженно.

Российский премьер Владимир Путин, российская армия и жители Севастополя были против попыток Ющенко добиться вступления Украины в НАТО.

«Представьте базу НАТО в Севастополе!», - заметил Путин как-то на встрече политиков стран бывшего СССР.

Берега Севастополя залиты русской кровью. Город уничтожали дважды. В 1855 году французко-британские силы во время Крымской войны. А потом в 1942 году после длительной осады немецкими войсками.

Зданий, переживших 1942 год, в городе немного. Зато памятников, могил, мемориалов и музеев здесь десятки, если не сотни.

Многие опасались, что споры вокруг Севастополя и всего Крыма могут привести к вооруженному конфликту между Россией и Украиной.

Тем не менее, оба кандидата в президенты Виктор Янукович и Юлия Тимошенко говорят, что они договорятся с Кремлем, если победят на выборах...

Мартин Новак (Martin Novák) Aktualne.cz, Чехия

Перевод inosmi.ru