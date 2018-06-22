Крымский спикер Анатолий Гриценко: шансов отправить меня в отставку нет

Его неоднократно пытались отправить в отставку (и продолжают это делать) и поссорить с лидером регионалов Виктором Януковичем, ему приписывали неплохое умение договариваться с оппонентами и прочили политическое забвение. О нем говорят как об очень недоверчивом человеке и признают его трудоголизм. Обо всем этом, а также о настоящих друзьях, политических противниках и своей частной жизни в интервью еженедельнику "Событиям" рассказал председатель Верховной Рады Крыма Анатолий Гриценко.

Анатолий Павлович, коммунисты начали сбор подписей депутатов Верховной Рады АРК для созыва внеочередной сессии, на которой хотят отправить вас в отставку. Как вы расцениваете их шансы?

Для меня это не стало неожиданностью. Коммунисты и партия "Союз" соперничают между собой, кто раньше задекларирует, что собирается отправить в отставку председателя Верховного Совета Крыма. Шансов у них нет никаких. Это очередная PR-кампания перед выборами в Верховную Раду Крыма. Леонид Иванович (Грач. – Ред.) - человек, с которым очень сложно договариваться, а самое главное - это человек, который не выполняет взятые на себя обязательства. Поэтому на вопрос, почему они (коммунисты, – Ред.) сейчас объявили сбор подписей об отставке председателя Верховного Совета Крыма, я отвечу несколько позже, когда эти подписи увижу. И расскажу, почему Леонид Иванович начал сбор подписей именно в этот момент.

Есть тут и политическая составляющая. Мы видели результаты голосования за кандидата в Президенты Украины от компартии Петра Симоненко, который набрал 4,5%. Это официальный рейтинг коммунистов в АРК. Поэтому с таким рейтингом, да еще учитывая противоречия в крымских рядах компартии, в результате которых ряд коммунистов вышли из подчинения Леонида Ивановича, у Блока Грача остается еще меньше шансов попасть в парламент Крыма. Вот и требуются какие-то PR-акции, например по сбору подписей за отставку председателя Верховного Совета Крыма. Никаких же экономических или политических оснований для этого нет. При этом коммунисты, критикуя нынешнюю власть, пусть не забывают о том, что и в Верховном Совете, и в Совете министров Крыма работает достаточно много членов компартии. Это и заместитель председателя Верховного Совета Крыма Михаил Бахарев, и председатель постоянной комиссии Вячеслав Захаров, и 1-й заместитель председателя Совета министров АРК Юрий Корнилов, и министр по делам семьи и молодежи Татьяна Ежова, и председатель комитета по защите прав потребителей Владимир Лысенко, и министр образования Валерий Лавров. То есть, по сути, гуманитарная сфера, защита потребителей, учебно-воспитательный процесс, молодежь находятся в руках коммунистов.

Перед тем как сделать заявление о сборе подписей, коммунисты что-либо требовали от вас?

Прокомментирую позже, когда увижу реальные подписи. Могу пока лишь сказать, что у нас был длительный переговорный процесс с Леонидом Ивановичем, мне казалось, что у нас складывается конструктивный диалог. Но все эти заявления о сдаче конституционных полномочий (о чем кричит и партия "Союз")… Я бы хотел, чтобы кто-то конкретизировал, что именно сдали Гриценко Верховный Совет или Совет министров АРК. На протяжении длительного времени Верховная Рада АРК защищала конституционные полномочия автономии, к примеру, по использованию и функционированию русского языка. Нами был подготовлен и внесен в Верховную Раду Украины 21 законопроект по вопросу использования и функционирования русского языка.

Некоторые представители общественных организаций, наши депутаты, например Андрей Козенко, заявляют о том, что четыре месяца у председателя Верховной Рады АРК провалялся законопроект о внесении изменений в закон о медикаментах в части инструкций на русском языке. Я хочу напомнить, и депутату Козенко в том числе, что такой законопроект был подготовлен Верховной Радой Крыма и направлен в украинский парламент еще в 2006 году. Но после этого жительница одной из областей выиграла суд у Министерства здравоохранения Украины по этому поводу.

Возьмем еще объявление Дня Автономной Республики Крым праздничным днем. Мы приняли это решение еще в начале 2009 года и отправили его в Верховную Раду Украины. Но ответа не получили до сих пор.

К полномочиям АРК относятся и кадровые назначения. Так, прокурор АРК назначается Генеральной прокуратурой Украины по согласованию с Верховным Советом АРК. А Леонид Иванович Грач, голосуя за новый Закон Украины "О прокуратуре", проголосовал за то, чтобы прокурор АРК назначался без согласования с Верховной Радой АРК. Так кто сдает полномочия автономии, уже предусмотренные и заложенные в Конституции АРК? Получается, с одной стороны, он голосует за то, чтобы лишить автономию полномочий в части назначения прокурора, а с другой стороны - выходит в театре на сцену и рассказывает о том, что Гриценко сдает полномочия.

Пусть мне хоть один политик в Крыму скажет, что Гриценко конкретно сдал как гражданин или как председатель Верховной Рады АРК. Абсурдно говорить и обвинять председателя Верховной Рады Крыма в принятии или непринятия тех или иных решений, которые принимаются в зале пленарных заседаний и вступают в силу после голосования. У нас есть президиум, который рассматривает и формирует повестку дня. И на этой стадии члены президиума либо включают, либо не включают в нее вопросы, которые прошли процедуру, установленную регламентом. Вопрос выносится на голосование в зале, и депутаты либо голосуют, либо не голосуют. В чем функция Гриценко в зале пленарных заседаний? Поставить на голосование и огласить его результаты.

Так что все эти технологии нацелены на одно - взбудоражить общественное мнение путем каких-то несуществующих фактов, чтобы напомнить о себе, что есть такая организация. Ведь три года никто не задавал никаких вопросов. Всех устраивала и экономическая составляющая. А то, что кризис коснулся Крыма – ну, не может быть Крым обособленной территорией.

После первого тура президентских выборов явно выросла конкуренция среди крымских политиков, заявивших о поддержке Виктора Януковича. Не боитесь потеряться среди этой многочисленной компании?

Не вижу никакой конкуренции. Я член Партии регионов с 2002 года. Я не стоял у ее истоков, сделал немало для укрепления роли Партии регионов на территории АРК. Сегодня партийная организация, которую я возглавляю (Ленинская районная. – Ред.), насчитывает почти 8000 членов партии, я же возглавил ее, когда там было всего 20 членов партии.

Мои симпатии к Януковичу устойчивые, имеют свою историю. И пусть думают те люди, которые выжидали в первом туре, за кого голосовать и как голосовать, а ко второму решили вскочить в поезд, который движется к финишу избирательной кампании. Я думаю, что Виктор Федорович реально оценивает ситуацию в Крыму, знает всех политиков Крыма, которые поддерживали его в первом туре и которые будут поддерживать во втором, которые были вместе с ним в 2004 и в 2005 годах.

Хотелось бы, чтобы крымские политики извлекали уроки из истории и не ожидали финиша, а еще на старте обозначили свою позицию, за кого голосовать.

Какие у вас отношения с Януковичем?

У меня нормальные отношения с Виктором Федоровичем, никаких проблем нет.

Но он неоднократно высказывал претензии к крымской власти…

У меня есть претензии и к самому себе, у меня есть претензии и к крымской власти вообще, потому что крымская власть - это не только Верховный Совет и Совет министров Крыма, его руководители, но это и райгосадминистрации, и районные советы, и мэры городов. А разве сегодня нет претензий по многим вопросам, которые не решаются в том или ином городе, районе? Поэтому его претензии совершенно обоснованные.

То есть вы эту критику не расцениваете как "черную метку"?

Нет. Янукович - достаточно ответственный человек. Если мы скажем, что у нас нет никаких проблем, это будет неправильно, некорректно. Это будет просто обманом и себя, и жителей. Поэтому его замечания или его претензии к крымской власти - это совершенно обоснованный аргумент, что необходимо больше работать и еще лучше.

Кстати, хочу заметить, что в парламенте Крыма нет большинства Партии регионов и в Совете министров Крыма не представлено большинство Партии регионов. У нас коалиционное правительство и коалиционный президиум, которые сформированы из политических фракций тех политических партий, которые преодолели 3% барьер в 2006 году.

А вы общаетесь с куратором Крыма по партийной линии Василием Джарты?

У меня с Джарты отношения нормальные. Мы с ним знакомы с 2006 года, познакомились в период избирательной кампании в Верховную Раду Украины и местные советы. С тех пор мы поддерживает нормальные дружеские отношения. У нас одна общая задача, которая стоит сегодня перед Крымом. У Василия Георгиевича есть утвержденный штабом план работы, потому что он руководитель избирательной кампании. Он ездит по регионам, чтобы знать настроения людей, воочию убедиться в работе штабов городов и районов, сделать какую-то корректировку избирательного процесса. Это его функции как начальника избирательной кампании в Крыму.

Все чаще звучат разговоры о его амбициях, например, занять пост крымского премьера или спикера…

Я не слышал о таких амбициях. Василий Георгиевич - достаточно профессиональный политик, сформировавшийся руководитель, и я думаю, что по итогам избирательной кампании ему будет предложено более высокое место в органах центральной власти. У него достаточно политического опыта, опыта руководителя. Это человек амбициозный, но в хорошем смысле этого слова, он не равнодушен к разгильдяйству и некомпетентности, эмоциональный человек, мне такие люди нравятся. Я сам человек эмоциональный.

Насколько вероятным считаете заявление Валерия Саратова о том, что Янукович в Крыму может сделать ставку на Сергея Куницына, назначив его председателем крымской организации Партии регионов?

Для этого Куницыну для начала нужно стать членом Партии регионов.

Ну, Сергею Владимировичу не впервой менять политическую принадлежность…

Я вообще говорю, что Куницыну, чтобы возглавить партийную организацию Партии регионов либо в Севастополе, либо в Крыму, нужно сначала вступить в Партию регионов. Решение же будет принимать партийная конференция. А рассматриваемая кандидатура, безусловно, будет согласована или предложена лидером Партии регионов Украины. Это естественный процесс: лидер партии имеет право предложить свою кандидатуру.

Ну, вы считаете такой вариант вероятным?

Не думаю, что это вероятный вариант. Скорее, эмоции Саратова, не больше. У Куницына есть свое избирательное поле, у Куницына есть свой электорат, у Куницына есть свой одноименный блок. Поэтому я думаю, что Куницын сам не будет претендовать на какую-то должность в партийной иерархии Крыма.

На форуме его блока в поддержку Януковича были замечены ваши оппоненты по партии: Петр Запорожец, Евгений Михайлов…

Я думаю, что правильно то, что Куницын поддерживает кандидатуру Виктора Федоровича Януковича на пост президента и что граждане Запорожец и Михайлов тоже поддерживают Януковича. Я не вижу здесь какой-то крамолы в консолидации их усилий: их же (того же Михайлова, исключенного из Партии регионов) никто не уполномочивал вести какие-то переговоры с Куницыным по вступлению в партию.

Может, они чувствуют, что Куницын возвращается в Крым?

(Смеется) У Евгения Анатольевича есть чутье в таких ситуациях! Но что касается возращения Куницына то ли в Совмин, то ли в парламент Крыма - это достаточно ранние разговоры, они неперспективны сейчас. Потому что никто из Партии регионов в Крыму, в том числе политсовет партии, не занимается формированием списка ни в Верховный Совет АРК, ни в районные, ни в городские советы. Я думаю, что эта процедура будет начата после того, как пройдут президентские выборы и когда будут объявлены выборы в Верховный Совет Крыма. Решение о формировании списка, а значит, и формировании будущего состава Совмина Крыма и президиума парламента, будет предлагать на конференции крымский политсовет Партии регионов. Безусловно, все кандидатуры будут согласованы с Виктором Федоровичем Януковичем как с лидером Партии регионов. И список, который будет подготовлен для передачи в избирательную комиссию, будет включать тех людей, которые принимали самое активное участие в развитии Партии регионов, ее активизации, поднятии рейтинга, поддержке тех целей и задач, которые ставил перед партийной организацией Виктор Федорович Янукович. Я думаю, что случайных людей в списке Партии регионов в крымский парламент не будет.

А могут ли там оказаться преданные вам люди, представляющие иные политические силы, например, депутаты Ефим Фикс, Валерий Иванов, министр финансов Павел Токарев и так далее?

Что касается Валерия Иванова, то это сложный вопрос. Пока меня никто не уполномочивал обсуждать с ним подобные вопросы. Так и с Ефимом Зисьевичем Фиксом. Хотя я думаю, что Фикс имеет шансы быть включенным в список от Партии регионов в парламент Крыма в 2010 году, ведь Крымское региональное отделение СДПУ(о) заявило о поддержке во втором туре лидера Партии регионов Виктора Януковича на должность президента страны. Я думаю, все это зачтется и при формировании списка такие активные бойцы, как Ефим Фикс, могут быть востребованы в Партии регионов и в парламенте автономии.

Как вы думаете, вы и ваши сторонники получат проходные места?

Вы что имеете в виду?

Понятно же, что, к примеру, Джарты будет проталкивать своих людей…

Партия регионов – ее политсовет, конференция - будет рассматривать каждого персонально по итогам работы в Партии регионов. Это первое. А второе: у нас в партии нет никакого противостояния, чтобы можно было разделить ее на какие-либо направления или группировки. У нас было недоразумение с Киселевым. Не у меня лично, а у многих членов партии и членов политсовета. Это недоразумение закончилось. А проблем внутри партии абсолютно нет. Несколько снизилась активность партии в период избирательной кампании, но это потому, что многие функции взял на себя избирательный штаб.

Я думаю, что нам удастся сформировать список, который даст возможность бесконфликтно следующему парламенту или представителям Партии регионов в будущем парламенте проводить необходимую политику в Крыму.

Насколько высока вероятность того, что вы пойдете на выборы своим именным блоком либо в блоке "Мы – крымчане", о котором говорилось в свое время?

Нет никакого блока "Мы - крымчане".

Но гимн же уже есть?

Нет никакого блока "Мы - крымчане", нет никакого общественно-политического движения. Мне очень импонирует, что билборды, которые появились в Крыму, начали такую акцию крымского патриотизма. У нас висит масса билбордов, никто на них не обращает внимания, и столько нет разговоров, сколько о билбордах "Мы - крымчане". На самом деле этот билборд появился спустя год после того, как я посетил детский садик в Симферополе, в который ходила моя дочь. И, уходя из детского садика, я с ребятами сфотографировался. Эта фотография почти год лежала в архиве. А на 1 июня мой пресс-секретарь предложила: давайте возьмем эту фотографию с детьми, там ребята в разных костюмах, это соответствует национальному многообразию Крыма…

То есть фото было случайным? Это точно не были студийные съемки?

Боже упаси! Нет, это случайное фото из альбома после посещения детского садика. Это не было специальное фото, которое задумывалось для билбордов. Мы повесили около десятка этих билбордов, но сколько они привлекли внимания крымчан! Мне из Киева даже звонили. На самом деле здесь же на первом плане нет председателя Верховной Рады Крыма, на переднем плане – дети, и там, где-то внизу - председатель Верховного Совета Крыма.

Вообще-то, вы на фото в самом центре…

Я же не стою выше детей. Главным было подать импульс крымчанам, что все мы – крымчане, что будущее Крыма зависит от этих детей. Я заключил договор с одной компанией о размещении этих билбордов на два месяца. Я все оплатил со своего счета. То, что они остались висеть, - в этом никакого криминала нет. У меня нет договора с компанией о том, что я обязан по истечении срока сам посылать людей и снимать билборды. По Крыму с прошлого года висят десятки билбордов, и никому до этого нет дела.

Что касается песни, то это гимн крымчанам, гимн нашим детям. Когда песня звучит на русском, крымскотатарском и украинском языках, это разве плохо? Разве плохо, когда есть драйвовая песня, которая на площади может быть подхвачена молодежью, жителями АРК?

А вы слова уже выучили?

Нет. Кстати, это была инициатива певицы Эльзары Баталовой. Получилась хорошая песня. Это как бы продолжение к билбордам. Но это не гимн политической силы или общественного движения.

А кто придумал слоган "Мы - крымчане"?

Я придумал. Мне действительно хотелось, чтобы на фоне разных политических организаций, партий был свой крымский патриотизм, свой крымский колорит. Мы же все крымчане. В этом объединительная сила, начало этой песни, билборда. Я очень доволен. Думаю, если бы был конкурс на лучший билборд года, он занял бы первое место.

Анатолий Павлович, каким вы видите будущее Геннадия Бабенко? Кого партия намерена выдвинуть на выборах мэра Симферополя?

Геннадий Александрович - достаточно неоднозначная личность. Не все получается из-за отсутствия серьезных финансовых вливаний. Как инженер, как коммунальщик Бабенко очень многое делает для того, чтобы нормально работали коммуникации. Но политсовет партии еще не обсуждал, кого и в каких городах будет поддерживать на выборах мэров в 2010 году.

Но сам Бабенко на выборы идти хочет…

И Бабенко хочет, и многие другие мэры хотят, но в конечном итоге решение будут принимать политсовет партии и лично лидер Партии регионов Виктор Федорович Янукович.

В свое время говорили, что вы готовите для себя запасной аэродром в кресле мэра Керчи…

Я не имею и никогда не имел никаких претензий на Керчь и не собирался баллотироваться в мэры этого города. Я уже прошел этап своего политического развития, когда у меня было желание руководить городом. Я председатель Верховной Рады АРК уже второй раз, я работал первым заместителем председателя Совмина… Я один из немногих политиков или руководителей Крыма, который прошел все этапы политического формирования - начиная от секретаря комсомольской организации, председателя исполкома, сельского головы, председателя постоянной комиссии, главы администрации, председателя ВР Крыма... То есть я профессиональный политик, я профессиональный руководитель органов местного самоуправления. Но я никакой не карьерист. Когда меня в первый раз избирали председателем Верховного Совета Крыма, я отказывался. Я не хотел: это было не мое. Но я абсолютно не испытал никакой трагедии по окончании срока полномочий и уехал работать сельским головой. Я для себя не посчитал зазорным уехать и не претендовать на место мэра Керчи или Симферополя, на должность в Совмине или в Верховном Совете Крыма.

А с мэром Керчи Олегом Осадчим у вас какие отношения?

Я не скажу, что у нас плохие отношения, у нас сложные отношения. Но это не связано с тем, что я, допустим, хотел бы претендовать на должность мэра города Керчи. Боже упаси!

А Татьяну Умрихину в Керчь делегировать не планируете?

Вот подойдет время избирательного процесса, и я думаю, что место в жизни ей тоже будет определено.

Как изменился Анатолий Гриценко за прошедшие четыре года?

Наверное, еще более опытным стал, более закаленным во всех этих политических интригах. Но до сих пор не привык к предательству.

Поговаривают, что вы не доверяете людям?

Я? Моя проблема в том, что я доверяю людям. Поэтому не могу нормально переживать или переносить предательство людей. Почему я не доверяю людям? Я всем доверяю и многим доверяю. И больше, чем не доверяю. Я всегда болезненно воспринимаю разрыв отношений. И всегда болезненно, когда люди, к которым ты относишься по-доброму, по-дружески, предают, распускают какие-то сплетни, где-то подставляют. Вот с этим мириться невозможно было ни в 2006 году, ни в 1997-, ни в 2010-м.

Сколько за эти четыре года вы были в отпуске?

Я за последние 15 лет ни разу не был в отпуске.

Ваши друзья и недруги говорят, мол, это связано с тем, что вы боитесь оставить свое рабочее место даже на время…

Да боже упаси! Во-первых, я трудоголик. Если б я боялся потерять место и плохо относился к работе, я бы приходил на работу в 10 утра и уходил бы в 16.00, обозначившись на рабочем месте. Я обычно летом прихожу к 7 часам, к 06.30. Сейчас, зимой, прихожу к 07.30, ухожу в 21, 22, 23 часа, в 23.30, в 00.00. В зависимости от объемов работы. Я ведь всю почту, которая поступает в Верховную Раду Крыма, переключил на себя.

А это не показатель недоверчивости?

Я объясню. Я своих замов освободил от такой работы, как роспись документов. Я читаю каждое письмо. И когда люди пишут: "Я знаю, что оно до вас, председателя Верховного Совета Крыма, не дойдет, потому что чиновники там перехватят, но, тем не менее, мы надеемся, что вы прочитаете..." Так вот, я читаю всю почту. Я знаю, что делается в каждом районе, в каждом городе, какие есть проблемы.

Когда Сергей Павлович Цеков был моим первым заместителем, я позволил ему больше внимания уделять Русской общине Крыма в ущерб рабочему времени. Сергей Павлович занимался в течение всего рабочего дня своими общественными вопросами. А загрузил бы я его почтой – не было бы времени на РОК. Это позволило ему почти 15 раз за время работы первым вице-спикером съездить за границу, побывать в Москве, Вашингтоне, Париже… Поэтому, когда Сергей Павлович заявил о том, что Гриценко целый день сидел и рисовал схемы, как, где и кого из депутатов Верховного Совета Крыма разорить, то он выступил, я считаю, просто политическим негодяем в этой ситуации. Я шел ему навстречу, понимая, что он наш партнер по "Блоку "За Януковича!", он член Партии регионов, мол, это политический союзник, пусть занимается развитием и становлением своей РОК, организации, которая, придя в парламент, получила возможность пропиариться, в том числе и за бюджетные деньги.

Мне было удивительно, когда Сергей Павлович попытался поучаствовать в процессе смены председателя ВС АРК. Сергей Павлович, чего же вам не хватало? Кабинет, телефон, аппарат, помощник, бюджетное финансирование, возможность влиять на какие-то процессы… Что в перспективе могло бы для вас измениться при смене председателя Верховного Совета Крыма? С другой стороны, это политическая продажность, потому что ни политсовет ПР, ни тем более партийная конференция ПР не принимали решения о том, чтобы освободить Гриценко от должности председателя Верховного Совета Крыма. Я на заседании нашей фракции в декабре 2008-го, когда Цеков заявил, что я должен уйти в отставку, сказал: вопросов нет, я ставлю на голосование и, если фракция сейчас проголосует, что я должен уйти в отставку, сразу же напишу заявление. Из всех присутствующих на фракции только 9 человек - представители РОК и "Русского блока" - проголосовали за то, чтобы я ушел в отставку. Все остальные не голосовали.

Скажите, ваша загруженность на работе оставляет вам время на семью? Вы вообще часто проводите с домашними время? Они не обижаются?

Для меня это проблема. Дети выросли, я не заметил когда. Но я уже другим не стану. И я таким был всегда.

А не боитесь, что дети когда-нибудь скажут, мол, папа, ты нам нужен был, а тебя рядом не было…

У меня происходят такие разговоры. Я не могу с этим ничего сделать. Ну, такой родился. Я добросовестно отношусь к своей работе.

С таким напряженным графиком как поддерживаете физическую форму?

Обливанием холодной водой. Каждое утро. А на выходных я уезжаю в деревню проведать свою маму. Там отсыпаюсь, там у меня есть тренажер, понемножку кручу педали.

То есть у вас велотренажер?

У меня целый комплекс.

И сколько времени отдаете занятиям?

Очень мало. Не больше часа.

У вас много друзей?

Вообще, много друзей в жизни не бывает. Есть хорошие отношения со многими людьми.

Ну, какой-то закадычный друг, может, друг детства?

У меня есть школьные друзья, есть друзья по работе, есть друзья по жизни.

А крымский премьер Виктор Плакида вам друг?

Я не могу сказать, что Виктор Тарасович мой друг. Но я доверяю этому человеку, это достаточно порядочный человек, у меня с ним очень хорошие отношения, дружеские. С ним можно идти в разведку. Это человек, который держит слово, это человек, который никогда не предаст. У нас с ним был очень сложный процесс назначения на должность премьер-министра, он отказывался, упирался, не хотел.

Каким видите свое политическое будущее?

В крымской политике.

А в Киев не хотите?

Нет.

Приходится ли вам о чем-нибудь жалеть?

Практически каждый день приходится о чем-то сожалеть. Или о чем-то недосказанном, или о чем-то не прочитанном, или о чем-то несделанном. Сожалею, что не из-за меня, а скорее в силу каких-то политических амбиций возникла такая ситуация в парламенте Крыма. Еще раз говорю: я не держусь за должность председателя Верховного Совета Крыма. Но только если моя отставка будет принята большинством парламента и без всяких подковерных игр. Или будут предъявлены мне как руководителю серьезные претензии, что я не справляюсь со своими обязанностями. Почему Киселев на меня злится? Потому что у него запись в книжке есть: освобожден от должности председателя Верховного Совета Крыма за ненадлежащее исполнение своих обязанностей - и подпись председателя Верховного Совета Крыма Гриценко.

Я никогда не был источником дестабилизации. Я человек неконфликтный, человек эмоциональный, но я человек, который умеет договариваться. Мне просто хотелось бы, чтобы все решения, которые принимает Верховная Рада Крыма, имели законный и конституционный характер.

Беседовала Наталья Панченко