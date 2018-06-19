Судьи дали срок за армейское видео

Пять месяцев гауптвахты и три года с отсрочкой получили главные герои нашумевшего армейского видеоролика, снятого на камеру мобильного телефона.

Видео, на котором военнослужащие воинской части А-2355 Воздушных сил по очереди безжалостно избивают в казарме — руками, ногами, тапком и ремнем — своего товарища Владимира Ревуна, выложили в интернет. Они, собственно, и были наказаны Севастопольским военным городским судом севастопольского гарнизона, хотя парень и пытался уверить, что его били в «шутку» и даже к врачу не обращался.

19-летний Олег Бондаренко, которому служить еще полгода, теперь пять месяцев проведет на гауптвахте, а его ровесник Михаил Гащенко получил три года лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на 1 год. Он будет под надзором по месту жительства, так как в этот же день был комиссован из армии по состоянию здоровья. Суду было предоставлено медзаключение врачей по поводу его серьезно ухудшившегося состояния во время службы — выявились проблемы с сердцем, и не исключено, что ему Минобороны еще будет выплачивать компенсацию.

По мнению председателя Комитета солдатских матерей Севастополя Надежды Савицкой, ребята еще легко отделались. Помощник прокурора Алексей Сытников требовал от суда для них более сурового наказания — 1 и 3 года тюрьмы, за «мнимые, шуточные действия, которые носили характер издевательства и унижения».

На окончательное решение суда повлияло не только признание вины и раскаяние солдат-обидчиков, но и то, что 20-летний Владимир Ревун, непосредственная жертва «шутников», не предъявлял им никаких претензий. В суде он сказал, что не считает себя потерпевшей стороной, отметил, что затея с видео носила «шуточный характер» и что обвинение базируется только на видеозаписи, которая попала в Интернет.

«Думаю, мальчишки и так напуганы этим судебным процессом и, возможно, в следующий раз будут думать, прежде чем что-то сделают. В суде их интересы никто не защищал, вели они себя юридически безграмотно и только снисхождение суда спасло их от по-настоящему серьезных испытаний тюрьмой», — говорит Надежда Савицкая.

«Сегодня»