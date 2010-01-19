Самыми активными избирателями в Большой Ялте оказались симеизцы

В поселках Большой Ялты самыми активными на выборах президента Украины оказались жители Симеиза – средний показатель явки на участки здесь составил 68,5%, наименее активны жители Кореиза – явка на участки в среднем 55,9%, сообщает пресс-служба ялтинской мэрии.

В городе Алупка в среднем проголосовали 51,6% избирателей. Средний показатель голосования жителей Ялты выше – в среднем 58,7%.

В целом, в Большой Ялте приняли участие в голосовании 59,47 процентов от общего числа избирателей, или чуть более 108 тысяч жителей. "Это на 10% выше, чем на предыдущих выборах", – уверяют в мэрии.

На первом месте по итогам голосования в первом туре Виктор Янукович, за него отдали голоса 53,79% избирателей. Второй – Сергей Тигипко (15,47%), третье место заняла Юлия Тимошенко (9,45%).