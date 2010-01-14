Партия регионов: крымская милиция действует в худших традициях НКВД

Сотрудники милиции приходят домой к избирателям в Крыму, написавшим заявления о голосовании за пределами участка, и требуют у них пояснений, заявила крымская организация Партии регионов в четверг.

Политсила считает, что правоохранители превышают свои полномочия.

«Нет сомнений, что указание устраивать подомовые обходы избирателей исходит от высшего руководства МВД, которое не скрывает своих политических симпатий. «Оранжевая» власть пошла на откровенное нарушение закона, заставила милицию действовать в худших традициях царской «охранки» или НКВД времен сталинского режима», - говорится в заявлении пресс-службы крымской организации.

В сообщении указывается, что в крымский штаб кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА из нескольких регионов полуострова поступила информация о таких действиях милиции.

Ранее пресс-служба милиции Крыма распространила сообщение: к правоохранителям «поступают многочисленные обращения» доверенных лиц кандидатов в президенты о том, что ряд избирателей «под давлением некоторых политических сил» написали заявления в комиссии о желании голосовать дома, поскольку по состоянию здоровья они не могут прибыть в помещение участка. В обращениях доверенных лиц указывается, что большинство таких граждан в быту передвигаются самостоятельно.

Милиция Крыма установила во время «выборочной проверки», что ряд таких избирателей самостоятельно ходили в торговые заведения, на работу, а некоторые - «вообще находились в нетрезвом состоянии».

Крымское управление МВД расценивает это как преступление - «использование заведомо поддельного документа», который засвидетельствован участковой комиссией и предоставляет права, не отвечающие действительности. «По обнаруженным фактам проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовных дел», - сообщила пресс-служба.

Крымскую милицию возглавляет Геннадий МОСКАЛЬ.

Глава МВД Юрий ЛУЦЕНКО поддерживает на выборах лидера БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО.