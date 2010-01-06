Рождественское послание митрополита Киевского и всея Украины Владимира

Рождественское послание Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Украинской Православной Церкви

Христос раждается — славите!

Христос с небес — срящите!

(Ирмос 1-й песни Рождественского канона)

Возлюбленные о Господе архипастыри, досточтимые пастыри,

честное во Христе монашество, боголюбивые миряне, братья и сестры!

Стремительно течение жизни — и вот мы вновь стоим на пороге наступившего года благости Божией, вновь встречаем великий праздник Рождества Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. Народные песнопения, прославляющие рождение Богомладенца, радостной вестью озаряют нашу жизнь, оттесняя проблемы и будничные заботы на второй план. В этих духовных гимнах с детской искренностью и чистотой отражается душа нашего боголюбивого народа, его вера, его вековые надежды и чаяния, радость встречи с Тем, Кто явил миру путь, истину и жизнь (Ин. 14: 6).

С какими чувствами мы должны мысленно приступить к Вифлеемским яслям? Какими словами можем выразить наше благоговение перед Таинством вочеловечения Бога, созерцая “Небо — вертеп, престол Херувимский — Деву, ясли — вместилище, в нихже возлеже невместимый Христос Бог”?

Тайна воплощения Сына Божия никогда не будет доступна холодному разуму, дерзкому в своих исканиях, не знающему границ и преград. Великое таинство любви Бога к человеку — тайну Боговоплощения — мы постигаем прежде всего своим сердцем, принимая в него новорожденного Богомладенца, так как наш разум недоумевает и смиряется перед Тайной веры.

Рождественская радость — это не просто дань традиции или один из праздников в череде ежегодных праздничных мероприятий. Это радость утешения отягощенных грехами и страстями людей, радость долгожданной встречи с Отцом после долгой разлуки, радость осознания того, что мы не забыты и не оставлены Богом, что мы не обречены на отверженность и вечное изгнание. Пришел Тот, Кто утолит все наши печали, возьмет на себя наши немощи, отрет всякую слезу (Откр. 21: 3–4). Свершилась “великая благочестия тайна: Бог явился во плоти” (1 Тим. 3: 16), разрушилась стена, разделявшая нас с Богом, человек получил возможность стать причастником Божеского естества (2 Пет. 1: 4). Сын Божий, Начальник мира, Отец будущего века (Ис. 9: 6) возвращает нам честь и достоинство детей Божиих и наследников Его Царства. Как проникновенны и значимы обетования Господни, обращенные к любящим Его: “Не оставлю вас сиротами… Я с вами во все дни до скончания века” (Ин. 14: 18; Мф. 28: 20). Воистину — с нами Бог! Воистину вселенская радость наполняет наши души; радуется Небо, радуется земля. Радуются сердца христиан, мысленно созерцающих рождение Господа, воспринявшего человеческое естество, чтобы всех нас возродить, спасти и, по слову апостола Павла, вселиться в наши сердца (Еф. 3: 17), чтобы нам, смертным и унывающим, подарить бессмертие и нескончаемую радость. Мы непрестанно молимся, чтобы эта радость вошла в каждую семью, согрела каждое сердце.

В стремительно развивающемся мире информации у нас все меньше и меньше остается времени для живого общения. Современные технологии, призванные облегчить нашу жизнь, делают человеческое общение поверхностным, информационный поток рассеивает ум, вселяет суету в сердца, отдаляет от Бога, отчуждает друг от друга. Праздник Рождества Христова — это хороший повод вспомнить о тех, кто нуждается в нашем внимании и участии, кого может согреть наша любовь и сострадание. Пусть каждая православная семья, вознеся молитвы благодарения Богу и собравшись за праздничным столом, почувствует сегодня радость общения и сопричастности к событию, которое соединяет всех нас воедино.

Уходящий год был нелегким. Экономические потрясения и, как следствие, обнищание людей, неуверенность в завтрашнем дне, страх перед болезнями показали несовершенство человеческого общества, нашу слабость и беззащитность. Во все времена и при любых обстоятельствах Церковь словом и делом поддерживала народ Божий, совершая свою спасительную миссию. Так было и так будет до скончания века. Голос Церкви предупреждает о том, что причина всякого кризиса коренится в самом человеке. Мы на собственном опыте убедились, что цивилизация, построенная на принципах безудержного потребления и нечестной наживы, не принесет человечеству ни стабильности, ни прогресса, ни творческих взлетов. Общество, в котором нарушен вектор духовного развития, в котором отсутствует уважение к людям старшего поколения и ведется целенаправленная борьба против авторитета Церкви, духовных основ жизни, обречено на деградацию и вырождение.

Однако Господь не лишает нас духовной радости, которая выражается в христианском единомыслии. Примером тому стал визит Святейшего Патриарха Кирилла к святыням нашей земли. Посещение Его Святейшеством Украины стало для нашей паствы значимым событием 2009 года. В очередной раз была засвидетельствована наша глубокая преданность церковному единству, тому единству, которое является залогом мира и процветания общества.

В наступившем новом году перед народом Украины стоит ответственная задача: мы должны определиться с вопросом — кому в дальнейшем доверить руководство страной. В связи с этим еще раз подчеркнем, что Церковь была и остается вне политики, что политические приоритеты — личное дело каждого. При этом мы призываем всех верных чад Украинской Православной Церкви усилить молитвы и с полной ответственностью отнестись к своему гражданскому долгу. Выражаем надежду, что мир и спокойствие воцарятся в нашем обществе.

Поклоняясь ныне Богомладенцу Христу, будем просить Его о тишине и благоденствии, чтобы Он просветил и благословил миром наш народ, чтобы вместе с Ангелами мы воспели хвалебную песнь: “Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение!”.

Поздравляю вас, возлюбленные о Господе чада, с праздником Рождества Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и Новым 2010 годом. Пусть наступивший год будет годом Божия милосердия, годом мирным и благоприятным, чтобы мы прожили его в благочестии и чистоте, восходя от силы в силу на пути вечного спасения.

“Иже в вертепе Родивыйся и в яслях возлегий, нашего ради спасения, Христос, истинный Бог наш, помилует и спасет нас, яко Благ и Человеколюбец”.