Чего ждать от белого тигра

О чем говорят звезды

Новый — 2010 год Тигра обещает быть интересным во всех смыслах. Грядут серьезные изменения во многих сферах. Нам обещают, что к власти придут свежие силы, люди, умеющие добиваться своего. Постепенно канут в Лету стереотипы и образ жизни прошлых лет. Согласно общему прогнозу, в год Тигра не красота спасет мир, а любовь и стремление к справедливости.

Что касается общей астрологической характеристики, то это год не простого Тигра, а металлического. Талисман нового 2010 года — серебро, а серебристый цвет будет приносить удачу в делах.

Год белого, или металлического, Тигра многие предсказатели и астрологи считают годом неоднозначным и даже мистическим.

При этом астрологи, строя свои прогнозы, ссылаются на то, что в канун Нового года — 31 декабря 2009 года произойдет затмение, Юпитер пересечет за год границы двух знаков, Уран перейдет на новый зодиакальный виток, к тому же и планеты проявят непостоянство, будут входить и выходить из знаков зодиака. Неопределенность и неуверенность прошлого года сменятся конкретной задачей в этом году. Таким образом, в новом году ожидаются борьба старого и нового, быстрые экономические и социальные изменения. Более того, предсказывают даже, что в 2010 году закончится финансовый кризис и начнет зарождаться новая программа социального общества. Не зря же тигр считается символом революционеров, людей, разрушающих привычные устои, эффективно решающих проблемы нетрадиционными методами. Год Тигра способствует стремительному взлету по карьерной лестнице, если вы не побоитесь рискнуть и поставить все на карту.

Такие перемены обещают звезды миру в целом. А чтобы узнать, что готовит год металлического Тигра каждому из нас, заглянем в восточный гороскоп.

Cогласно восточному распорядку, 2010 год принесет удачу тем, кто родился в год Лошади, Собаки, Тигра, Дракона, Быка и Козы. А вот для Кролика (Кота), Обезьяны и Петуха предстоящий год окажется непростым. Ну а для всех, кто рожден в другие годы, согласно восточному гороскопу, 2010 год будет нейтральным.

Многим в этом году предсказана удача в сфере личных отношений, дома и семьи. Ведь тигр — это семейный зверь, который заботится о близких и о своем доме. Именно поэтому гороскоп на 2010 год обещает нам счастье, мир и покой в доме. Встречать Новый год желательно в кругу семьи и друзей.

Драконы ликуют, петухи сидят в сторонке

Крысе в этом 2010 году обещана защита от неприятностей, Тигр будет покровительствовать Крысе и оберегать ее, помогать ей и продвигать ее проекты. Этот год для Крысы — год осмысления достигнутого и дальнейших путей. Для отдыха Крысе рекомендовано кругосветное путешествие. Возможен переезд на постоянное местожительство в другой город или даже в другую страну.

Для Быка год будет разным. Тигр намерен испытывать его терпение, провоцируя, гневить, подставлять, ошеломлять и радовать. В итоге фонтан событий и эмоций.

Но если Бык проявит спокойствие, флегматичность, консерватизм, то проиграет. Напротив, Быку в год Тигра рекомендовано рисковать, наглеть, требовать большего. Тем же Быкам, которые неспособны бросить вызов судьбе, совет: не высовываться, отсидеться дома. Все или ничего — вот принцип, по которому Быку стоит жить в 2010 году.

Тигр будет ведущим в этом году, но придется приложить усилия. Кроме того, возможны даже болезненные перемены, но без боли и страданий не бывает роста. К тому же в Тигре проснется желание доказать всем, что он самый-самый крутой лидер, предводитель, вожак. Потому уже сейчас ему можно начинать реализацию глобальных и сложных проектов.

Кролика (Кота) тоже ждет больше хорошего, чем плохого. Желательно этот год провести в заботах о семье, не начинать глобальные проекты. Главный совет — не взваливать на себя непосильную ношу и не давать невыполнимые обещания, рассчитывать только на собственные силы. Умные Коты всегда найдут способ извлечь максимум пользы из ситуации. В 2010 году особенно будет везти Котам-оптимистам.

Драконам сулят покорение новых вершин и новые разочарования. Но Дракону не привыкать к смене черных и белых полос в жизни, и он сумеет повернуть колесо судьбы в свою пользу. Дракон будет затевать грандиозные планы и успешно воплощать их в жизнь, ошеломляя людей и заставляя их уважать себя. Получить мощную финансовую помощь смогут самые смышленые и резвые Драконы. Но и им не следует расслабляться, а быть избирательными при выборе друзей и круга общения. При необходимости показывать врагам острые клыки и тем самым демонстрировать собственную силу, независимость и неуязвимость. В целом же 2010 год для Дракона — год триумфа.

Змея же в этом году будет находиться на грани фола и успеха, все будет сопровождаться большим риском провала и поражения. Год Тигра измотает ее, преподаст тяжелый урок. Ей будет трудно, иногда очень. Но для творческих Змей этот год станет годом прорыва и создания шедевров. Для упорно работающих откроются широкие возможности.

Лошадь ждет исключительно благоприятный год. Особенно это касается активных и оптимистичных, которые не постесняются заявить о своих амбициях. Этот год хорош для новых дел. Брошенные сейчас зерна дадут отличный урожай в будущем. Поэтому Лошади стоит начать грандиозный проект своей жизни. У самого трудолюбивого знака появится возможность довести до конца начатые дела, воплотить в жизнь масштабные планы. Это год успеха и закладки прочного фундамента под счастливое будущее.

Козу ждет не очень благоприятное время, бури и штормы. Если ее не поддержат друзья и семья, она, возможно, впадет в депрессию, уныние или даже запьет. Год Тигра принесет Козе ряд испытаний и резких перемен в жизни. Чтобы окончательно не сбиться с пути, ей стоит реализовать свой творческий потенциал, найти увлекательное хобби, много и вдохновенно работать.

Обезьяна в этом году будет скучать и даже грустить. Она не сможет влиять на происходящие события. Ей предлагается отдохнуть от активной жизни и вечной спешки. Желательно копить силы на будущее, закладывать фундамент для будущих начинаний. Обезьяне стоит заняться умственной деятельностью, глубокими психологическими исследованиями своей сущности, а также использовать время для самоанализа и налаживания личной жизни.

Петуху тоже не обещают больших удач. Год будет напрягать Петуха по поводу и без, ему придется подстраиваться и прогибаться. В год Тигра Петуху лучше не начинать никаких новых дел, они не будут успешными, не оправдают его ожиданий. Лучше если Петух займется завершением уже начатых и доведением старых дел до логического конца. Петуху надо быть самим собой и не конкурировать с Тигром.

Собаке обещан счастливый и удачный год. Откроются широкие возможности, которые надо использовать по максимуму. Весь год Собака будет безумно счастлива, будет наслаждаться каждым мгновением. В год Тигра придет грандиозный успех, признание ее достижений и заслуг. Особенно повезет тем, кто в предыдущие годы не сидел сложа руки, а старательно и упорно работал на будущее. Теперь удача сама будет плыть Собаке в руки, дела будут спориться, проблемы будут быстро решаться.

Свинью ждут потрясения и изменения, однако она не останется без комфорта. В этот год Свинья наберется твердости духа и ума, станет более зрелой и мудрой. Невзгоды и проблемы будут проходить мимо нее, не трогая за живое. Свинья будет с оптимизмом и душевным спокойствием помогать окружающим. Ей не придется напрягаться, а тем более перенапрягаться ради желаемой цели. Нужно помнить, что удача плывет в руки тех, кто активно ищет и в то же время расслаблен.

Каждому знаку по его зодиаку

Овен. 2010 год сулит Овнам карьерный рост и продвижение по службе, но только в том случае, если сами Овны приложат к достижению своих целей максимум усилий, стараний и своей неисчерпаемой энергии.

Телец. Год дает Тельцу много возможностей и шансов добиться успеха в любой сфере. И хоть Тельцы не любители перемен, но если есть желание изменить жизнь, то 2010 год — лучшее время для осуществления подобных планов.

Близнецы. Чтобы избежать лишних проблем в личных отношениях, Близнецам в 2010 году все-таки желательно взять курс на стабильность и постоянство. Зато в карьере и работе 2010 год дает Близнецам хороший шанс на продвижение вперед. Конечно, это потребует больших усилий, терпения и старания, но удача в работе, карьере и делах будет на стороне Близнецов.

Рак. С деловой и профессиональной точки зрения, гороскоп на 2010 год обещает Раку отличные перспективы. Возможен карьерный рост, успехи в бизнесе и продвижение по службе. А если учесть, что все это будет сопровождаться и хорошим материальным положением, то, скорее всего, 2010 год для Рака сложится весьма удачно.

Лев. Не лучшее время для Льва обрастать долгами, которые в дальнейшем сложно будет вернуть. Гораздо эффективнее экономное и разумное расходование средств, которое приведет к постепенному росту доходов и улучшению материального положения.

Большой прорыв в работе и резкий карьерный рост вряд ли будут иметь место для Льва в 2010 году, но движение вперед для Львов вполне возможно, особенно если они приложат усилия к получению новых знаний и самосовершенствованию.

Дева. Девы много времени уделяют работе и профессиональной деятельности. Семья рискует остаться без внимания, чего никак нельзя допустить в 2010 году. Гороскоп предупреждает: Девы, как всегда, будут на высоте, но они не должны все свое время отдавать только карьере. Переключитесь на семью.

Весы. Что касается финансов, то 2010 год не обещает Весам легкую жизнь. Здесь одинаково возможны как взлеты, так и падения, но особенно опасными и рискованными будут операции с деньгами в середине весны и начале осени, тогда как конец года должен быть весьма прибыльным. Профессиональный рост Весов в 2010 году потенциально вполне возможен, особенно если это Весы творческих профессий.

Скорпион. Скорпиону в 2010 году будет весьма комфортно в кругу близких людей, что способствует его развитию и личностному росту. А вот финансовой стабильности Скорпиону не обещано, здесь как раз возможны скачки то вверх, то вниз, поэтому желательно что-то откладывать в благополучные месяцы, чтобы не остаться на мели в менее удачное время.

Стрелец. В 2010 году Стрельцы, как всегда, будут тратить больше, чем зарабатывать, наберут ссуд и кредитов далеко не на лучших условиях. Если же не считать финансовых проблем, то в целом год должен быть для Стрельца весьма удачным, его ждут профессиональный рост, личностное развитие и продвижение по карьерной лестнице.

Козерог. Козерога ждут значительные перемены. Это может быть кардинальный поворот в личной жизни, новые направления в профессиональной деятельности или творчестве. В любом случае, от Козерога в 2010 году потребуется много сил, энергии и упорства. При этом обещано и множество шансов для самореализации и достижения поставленных целей.

Водолей. Деньги у Водолея, скорее всего, будут, но насколько разумно он ими распорядится — это большой вопрос. Хотя к концу года, вполне возможно, появятся дополнительные доходы, которые компенсируют ненужные траты, если таковые будут в течение года.

В целом же звезды обещают Водолею обилие новых идей и задумок, которые сделают его жизнь яркой, интересной и насыщенной.

Рыбы. Рыбы достигнут стабильности при условии, что не будут сильно рисковать и влезать в финансовые авантюры. Лучше всего им вообще избегать крупных финансовых операций, спокойно распоряжаясь имеющимся доходом, и не искать пути его моментального приумножения.

В целом же 2010 год располагает Рыб к большим свершениям и открывает множество перспектив. Это могут быть творческие успехи, профессиональные достижения или личностный рост.

Итак, подводя итоги, напомним, что год Тигра — это год смелых, уверенных в себе людей. Этот год подходит для тех, кто любит риск, азартен и честолюбив. Скромность и непритязательность в этот год успеха не принесут. Отбросьте застенчивость — в год Тигра действуйте, как тигр.

Год Тигра благоволит людям, готовым к кардинальным переменам. Если вы давно хотели изменить свою жизнь в личном плане или общественном — у вас есть шанс!

Елена ЛЕСИНА, газета "Первая крымская"