Год после взрыва (фоторепортаж)

Год назад в Евпатории при взрыве в многоквартирном пятиэтажном доме погибли двадцать семь человек, в том числе трое детей.

24 декабря несколько сотен горожан собрались возле полуразрушенного дома вспомнить погибших. Люди несли свечи, цветы и игрушки. Бойцы МЧС держали фотографии жертв взрыва. Священники провели панихиду. В храмах города прошли поминальные богослужения.

Взрыв в доме №67 по улице Некрасова прогремел 24 декабря 2008-го. Суд в ноябре 2009 года согласился с "газовой версией" следствия и назначил начальнику и мастеру коммунального предприятия наказания в виде шести и семи лет лишения свободы, сварщика приговорил к восьми годам заключения. Коммунальщики подали апелляцию.

Фото Алексея Сувирова