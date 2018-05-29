Год после взрыва (фоторепортаж)

Год после взрыва (фоторепортаж)

15:54, 25 декабря 2009
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Жители Евпатории собрались возле полуразрушенного дома почтить память 27 погибших. Люди несли свечи, цветы и игрушки. Точка в деле до сих пор не поставлена...

Год назад в Евпатории при взрыве в многоквартирном пятиэтажном доме погибли двадцать семь человек, в том числе трое детей.  

24 декабря несколько сотен горожан собрались возле полуразрушенного дома вспомнить погибших. Люди несли свечи, цветы и игрушки. Бойцы МЧС держали фотографии жертв взрыва. Священники провели панихиду. В храмах города прошли поминальные богослужения. 

Взрыв в доме №67 по улице Некрасова прогремел 24 декабря 2008-го. Суд в ноябре 2009 года согласился с "газовой версией" следствия и назначил начальнику и мастеру коммунального предприятия наказания в виде шести и семи лет лишения свободы, сварщика приговорил к восьми годам заключения. Коммунальщики подали апелляцию.

Фото Алексея Сувирова

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