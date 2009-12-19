Гриценко считает, что у Грузии были основания ударить по Севастополю

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, кандидат на пост Президента Украины Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что колебаний относительно даты выведения российского флота из Севастополя быть не должно, сообщает его пресс-служба.

«До 2017 года ЧФ РФ базируется в Севастополе. После 2017 года в Севастополе российского флота быть не должно», - сказал ГРИЦЕНКО.

На вопрос, создает ли флот России угрозы нацбезопасности Украины, ГРИЦЕНКО ответил, что ЧФ сейчас придерживается украинского законодательства и не принимает участия в военных конфликтах. Однако, согласился он, предпосылки для угроз существовали. «ЧФ РФ принимал участие в военных действиях против Грузии. Черноморский флот России направлял свои подразделения морских пехотинцев для разрешения внутренних военных конфликтов в Чечне... Тогда - «обошлось», - сказал он, отметив, что Грузия «не ударила в ответ по Севастополю», хотя «на самом деле предпосылки были».