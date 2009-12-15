Иностранцу с фальшивыми отметками запретили на 5 лет въезд в Украину
Сообщение "зеленых беретов" Крыма
Крымские пограничники вернули 29-летнего гражданина Узбекистана в Ташкент и запретили посещать Украину на протяжении пяти лет из-за фальшивых отметок в паспорте о пересечении границы, сообщает пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления погранслужбы.
"Молодой человек признался, что поддельные даташтампы, за которые он заплатил три тысячи рублей, ему делали в Воркуте. Он думал, что они настоящие", - говорится в сообщении.
Гражданина Узбекистана обнаружили в понедельник во время оформления рейса "Ташкент – Симферополь".
Пограничники вернули иностранца, который прилетел в Украину в надежде найти работу, обратным рейсом в Ташкент.
В декабре пограничники Азово-Черноморского управления аннулировали 14 фальшивых отметок.
"В основном, подделки проставлялись на территории Российской Федерации", - заявили в пресс-службе.