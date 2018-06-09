Сергей Марков: У России нет задачи отколоть Крым от Украины

Для официального Киева депутат Государственной Думы РФ Сергей Марков - один из самых неудобных и самых нежеланных российских политиков: СБУ не один раз объявляла его персоной нон-грата на Украине. Тем не менее Марков продолжает приезжать на Украину и в Крым и со свойственной ему прямотой высказывается по поводу происходящего в нашей стране.

- Сергей Александрович, поддерживает ли сегодня Россия кого-то из кандидатов в президенты Украины или, обжёгшись на выборах в 2004 году, будет ставить не на конкретного кандидата, а на государственный курс, кто бы его ни проводил?

- Россия поддерживает прежде всего политическую линию на невступление Украины в НАТО, создание Единого экономического пространства, придание русскому языку на Украине государственного статуса, прекращение героизации нацистов, сохранение общей исторической памяти и единства Русской православной церкви. Мы любим тех, кто любит нас. Конечно, мы не можем не видеть, что, предположим, Виктор Янукович всегда последовательно выступает против НАТО, за ЕЭП, за официальный статус русского языка, за единство русского православия и т. п.

- Между тем Юлия Тимошенко воспользовалась недавними ялтинскими переговорами с Владимиром Путиным для того, чтобы представить дело так, будто Россия делает ставку именно на неё.

- Вся деятельность Юлии Тимошенко сегодня нацелена исключительно на предстоящие президентские выборы. Думаю, именно поэтому она пошла на то, чтобы заседание межправительственной комиссии в Ялте прошло позитивно. Сегодня весь Донбасс обклеен рекламными плакатами, на которых Тимошенко пожимает руку Путину со словами: "Она договорилась". Однако на самом деле есть две Тимошенко: одна обращается к жителям Западной Украины, другая - к жителям Восточной. В Ялте не было заключено никакого союза между Тимошенко и Путиным. Заседание межправительственной комиссии действительно прошло очень успешно. Однако это ни в коем случае не означает, что в России забыли, например, о том, что фракция БЮТ поддерживает идею придания официального статуса ветеранов-освободителей пособникам нацистов в лице вояк УПА. Не стоит забывать и о том, что другой основной кандидат в президенты Украины Виктор Янукович - лидер Партии регионов, которая является официальным союзником "Единой России" Владимира Путина. В связи с этим Янукович не так давно в качестве почётного гостя присутствовал на съезде "Единой России", где его встретили овацией. Он выступил здесь с речью, которая была, конечно, короче речей Медведева и Путина, но длиннее, чем речь любого другого зарубежного гостя.

- Очевидно, что нынешний президент Украины Виктор Ющенко, сделавший так много для ухудшения отношений между нашими странами, не сможет переизбраться на второй срок. Означает ли это, что российско-украинские отношения после президентских выборов в любом случае станут лучше, чем сегодня?

- Безусловно, потому что хуже Ющенко только Тягнибок, у которого, к счастью, тоже нет шансов на победу. Нынешний президент сделал фактически всё, что можно было сделать для ухудшения российско-украинских отношений, сделал вопреки воле народа Украины. Демократия - это не когда берут под козырёк американскому вице-президенту Дику Чейни, а когда воля народа становится политикой правительства. А воля украинского народа хорошо известна: нет - НАТО, да - ЕЭП, да - официальному статусу русского языка, да - единству православной церкви. Не надо никаких склок ни по поводу газа, ни по поводу Черноморского флота, надо, наоборот, развивать общие проекты в аэрокосмической отрасли, атомной энергетике, судостроении, военно-промышленном комплексе и так далее.

- Кто окажется фаворитом на предстоящих выборах?

- Думаю, результат выборов президента Украины пока не ясен ни для кого. С одной стороны, по данным социологических опросов, рейтинг Виктора Януковича приблизительно на десять процентов выше рейтинга Юлии Тимошенко. С другой стороны, я много общаюсь с представителями украинской элиты, и у меня создаётся впечатление, что никто из них не верит в то, что Тимошенко проиграет, а Янукович выиграет. Поэтому точно сказать, кто станет следующим президентом Украины, я сегодня не возьмусь. Другое дело, я полагаю, что Украина сегодня ждёт режима сильной власти, что, кстати, подтверждают те же социологические опросы. Если так и произойдёт, если на Украине установится режим сильной власти, то возникает вопрос: кем будет этот украинский лидер? Украинским Путиным? Хорошо. Украинским Лукашенко? Хуже, но тоже неплохо. Украинским Саакашвили? Ужасно. А может быть, новым Кучмой?

- Будет ли Россия требовать от нового украинского президента выполнения каких-то чётких обязательств по отношению к русским и русскоязычным гражданам Украины - защиты функционирования русского языка, русской культуры и тому подобного?

- Россия будет требовать уважения к русскому языку от всех. В частности мы будем требовать признания русского языка официальным языком в Евросоюзе и обязательно добьемся этого, здесь не может быть никаких сомнений. Ну и, конечно, русский язык должен иметь официальный статус в тех странах, большинство жителей которых считают его своим родным языком. Насколько мне известно, подавляющее большинство граждан Украины считают, что русскому языку должен быть придан статус официального языка, а демократия - это когда мнение граждан становится политикой правительства. По последним данным, девяносто семь процентов украинского Интернета - на русском языке. Вот вам выбор народа Украины - самой молодой, самой образованной его части.

- Какое место занимает Крым в современной российской политике?

- Поверьте, у России нет задачи отколоть Крым от Украины. Наоборот, Россия хочет иметь максимально дружеские отношения со всей Украиной. Единое экономическое и гуманитарное пространство, единое пространство передвижения и самореализации. Нам кажется, что это в интересах как российских, так и украинских граждан. А Крым как регион, как бы связующий Украину с Россией, будет главным бенефициаром этой политики интеграции, содружества и совместного развития. Скажу вам так: умные объединяются, дураков ссорят. Нам нужно перестать быть дураками и вместе вылезать из той ямы, в которой мы барахтаемся на протяжении последних двадцати лет. С другой стороны, Крым - это символ возможного возвращения России статуса великой державы. Это может произойти либо через союз с Украиной, либо через возвращение в состав России тех территорий, население которых хотело бы развиваться вместе с Россией. При этом, повторюсь, речь ни в коем случае не идёт об отторжении Крыма. Анализ показывает, что отторжение Крыма от Украины невозможно в принципе. Возможен только самораспад Украины в результате того, что она подчинит свою политику чужим геополитическим проектам. Россия не будет разбивать Украину, российское руководство никогда не пойдёт на это. А вот внутренний надрыв от этой чудовищной политики, противоречащей интересам большинства населения, подчинение Украины интересам абсолютно чуждых геополитических игроков действительно могут привести к тому, что молодая и слабая украинская государственность не выдержит этого сверхнапряжения.

- Каким вам видится будущее базирующегося в Крыму Черноморского флота?

- Этот вопрос сегодня используется сугубо в политиканских целях для ухудшения отношений между Россией и Украиной. Мне кажется, Черноморский флот должен остаться в Крыму как минимум на следующие сто лет, поскольку он является гарантом безопасности во всём Причерноморском регионе. Российские моряки, в этом нет никаких сомнений, всегда готовы выступить на защиту безопасности не только своих сограждан, но и граждан Украины. Они для них не чужие, они для них свои. Если, например, не дай Бог, в Чёрном море будет тонуть какое-нибудь украинское судно, то первыми к нему на помощь придут моряки-черноморцы. А технические проблемы, такие, как величина арендной платы или принадлежность маяков, - всё это при наличии доброй воли легко решается и, думаю, будет разрешено с новым украинским руководством.

- Вы долгое время работали в качестве сотрудника и научного консультанта Национального демократического института США. Как вы полагаете, есть ли сегодня у Вашингтона своя геополитическая игра на Украине и в Крыму и если есть, то в чём она заключается? - На сегодня у США своей серьёзной игры на Украине и в Крыму нет. Американцы провалили свой проект на Украине. Провалили во всех сферах - и в публичной, и в непубличной. Публичный американский проект заключался в превращении Украины в процветающую страну с западными ценностями. Ну и где сегодня эта процветающая страна? Непубличный американский проект заключался в том, чтобы окончательно оторвать Украину от России, чтобы сделать из русских, живущих на Украине, нерусских, а из украинцев - антирусских. Но и это не удалось, а главная американская марионетка презираема своим же народом. В общем, американцы завалили здесь всё и сегодня просто "отползают". Сегодня США отказались от прежней безудержной поддержки Ющенко. Ни он, ни Яценюк, ни Тимошенко, ни Янукович не являются американскими фаворитами - для американцев они все "плохие". Новый американский посол на Украине Джон Теффт меня, конечно, оспорит, он скажет: наоборот, они для нас все хорошие. Но, как говорил Гегель, "всё - это то же самое, что ничто".

- Вы являетесь членом Комиссии при президенте РФ по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. В чём заключается работа этой комиссии?

- Мы убедились в том, что фальсификация истории в Эстонии, Латвии, на Украине и в ряде других стран бывшего СССР осуществляется не учёными, а государственными структурами. Поэтому этой фальсификации не могут противостоять одни лишь российские учёные. Это всё равно, что послать против танков солдат с трёхлинейками. Государственным программам фальсификации должна противостоять государственная программа противодействия фальсификации, которая сегодня и работает в России. И мы будем всеми возможными способами добиваться того, чтобы граждане стран бывшего СССР знали правду о нашем общем прошлом.

Беседовал Александр МАЩЕНКО, Крымская правда