Меджлис поддержит Тимошенко без НАТО и ЧФ?

Решение национального съезда крымскотатарского народа (курултая) — не поддерживать конкретного кандидата в первом туре президентских выборов — можно было бы назвать историческим. И хотя в обращении курултая к соотечественникам и содержится призыв голосовать за кандидатов, которые отстаивают европейский и евроатлантический выбор Украины, по сути, впервые имеем дело с признанием лидерами меджлиса права крымских татар на свободное голосование. Признанием, заметим, вынужденным и во многом условным.

Тем не менее стоит напомнить, что на протяжении почти двух десятилетий курултай неизменно, хоть и в форме рекомендации, определял, за кого должны отдать голоса крымские татары. И многие годы их волеизъявление было массовым и в соответствии с рекомендацией курултая-меджлиса. Настолько, что в обиход вошла поговорка о том, что крымские татары — это не национальность, а партийность. Всякое отступление от воли курултая сурово пресекалось, гневно осуждалось вплоть до объявления врагами народа, а оппозиция руководству меджлиса подавлялась.

Но уже накануне президентских выборов 2004 года стало понятно, что единства в народе относительно выполнения рекомендаций курултая — меджлиса нет и в помине. Причин тому несколько, но среди главных — падение авторитета меджлиса и естественная интеграция репатриантов во все сферы жизни, включая партийно-политическую и бизнесовую. Последнее породило независимые от руководства меджлиса (или пытающиеся таковыми стать) группы влияния и группы интересов. Интеграция успешно проникла и в теневой сектор крымской экономики, а потому появление коммерческих самозахватов (под видом борьбы за права соотечественников на участок родной земли) особенно больно било по авторитету меджлиса. С одной стороны, этот процесс им уже не контролировался, а с другой — все шишки с обвинениями оппоненты швыряли именно в сторону меджлиса. Тем временем основная масса репатриантов уже давно перешла из состояния борющегося народа в статус мирного населения, и протестные акции, организованные меджлисом, и политические требования, мало понятные простым людям, получали все меньшую поддержку.

Попросту говоря, если бы в прошлые выходные курултай не дал соотечественникам добро на свободное волеизъявление, оно бы и так свершилось. Между тем мало кто сомневается, что во втором туре меджлис призовет соотечественников голосовать за Юлию Тимошенко. И не просто призовет.

«В первом туре мы не будем никому препятствовать или возражать в их выборе, — говорит заместитель председателя меджлиса Рефат Чубаров. — Но во втором будет жесткая реализация решения меджлиса о поддержке конкретного кандидата, и этим процессом мы будем управлять».

Вместе с тем вполне прогнозированным можно считать и то, что уже в первом туре большинство крымскотатарских избирателей проголосуют именно за Юлию Тимошенко. Заместитель председателя меджлиса Ильми Умеров считает, что Тимошенко получит не менее 70 процентов голосов его соотечественников, 15—20 процентов могут отойти Ющенко, еще 10 разделят между собой остальные кандидаты. При этом, по мнению Умерова, за Виктора Януковича проголосует не более трех процентов репатриантов.

Лидер крымских бютовцев народный депутат Андрей Сенченко решение курултая и вовсе называет завуалированной поддержкой Юлии Тимошенко. Правда, объясняет это своеобразно: «Иносказательно решение курултая — это призыв голосовать за Юлию Тимошенко, поскольку других демократических кандидатов, о которых говорится в обращении съезда, на сегодня нет».

Но если все так очевидно, то зачем же откладывать эту поддержку в долгий ящик и развлекать избирателей затяжными ритуальными играми? А ведь накануне съезда меджлис разослал письма девяти «наиболее серьезным», по словам Джемилева, кандидатам в президенты. В них содержались анкетные вопросы о путях решения не только проблем сугубо крымскотатарских, но и вопросы внешней политики Украины — возможность вступления в НАТО без референдума, срок базирования ЧФ, евроинтеграция и т.д. «На сегодняшний день ни от одного из кандидатов ответ не получен, — сообщил в своем докладе на съезде Мустафа Джемилев. — А один из очень уважаемых мною кандидатов, имя которого я не хотел бы здесь озвучивать, даже сказал: «Там такие вопросы, что вряд ли кто-либо из кандидатов вам ответит. Надо договариваться приватно…».

Но в день открытия курултая пришли обращения от президента и премьера. Виктор Андреевич коротко поприветствовал и напомнил, что дал поручение ГПУ и СБУ «рассмотреть вопрос об открытии уголовного дела по факту насильственного выселения крымских татар и других этносов» в 1944 году.

Юлия Владимировна, кроме приветствия съезду, прислала также письмо Мустафе Джемилеву на трех страницах. Отдельные места стоит процитировать.

«Прежде всего хочу поблагодарить вас за теплые слова приветствия в мой адрес и адрес нашей команды. Искренне приглашаю вас и весь крымскотатарский народ стать ее частью не только ради победы на президентских выборах, и это самое главное, а во имя совместного строительства нашего государства на благо Украинского народа», — говорится в письме премьер-министра. Ю.Тимошенко обещает, что работа по обустройству репатриантов, содействие возрождению и развитию крымскотатарского языка и культуры будет продолжаться. Для этого в бюджете 2010 года будет предусмотрена сумма, не меньшая, чем в текущем году, то есть — 53,3 млн. гривен. А с улучшением экономической ситуации предполагается увеличить ее до 150 млн. гривен в год.

Кое-что из обещанного при встрече с Мустафой Джемилевым Юлия Тимошенко уже выполнила — проект закона о восстановлении прав лиц, депортированных по национальному признаку, который был разработан и подан Кабмином без учета мнения меджлиса, уже отозван из ВР «для доработки», сообщается в письме.

По вопросу скорейшего вывода из Крыма Черноморского флота РФ Юлия Владимировна ответила честно, но вежливо: «Международные отношения нашего государства с другими странами, в частности, нашими ближайшими соседями, по моему глубокому убеждению, должны основываться на принципах партнерства, взаимной выгоды и взаимоуважения в соответствии с Конституцией Украины и украинским законодательством. Это касается, в частности, вопроса пребывания ЧФ РФ на территории Украины».

И — широкий приглашающий жест к началу переговоров по существу:«Пользуясь случаем, хочу заверить вас, что политическая сила, которую я возглавляю, с радостью готова видеть в своих рядах представителей крымскотатарского народа и поддерживать на предстоящих местных и парламентских выборах его авторитетных деятелей».

Наверное, стоит напомнить, что за три последние избирательные кампании — две парламентские и президентскую — за крымскими татарами прочно закрепилась прописка электората Виктора Ющенко. В президентские выборы-2004 Виктор Ющенко получил в Крыму 15,4 % голосов поддержки. В абсолютных цифрах это 178 755 избирателей. И 108 тысяч из них, настаивал меджлис, это голоса крымских татар. При этом никто не считал, сколько голосов, и не только в Крыму, потерял кандидат Ющенко, а затем и «НУ—НС» благодаря технологиям оппонентов: «Ющенко — президент крымских татар» или «В случае победы оранжевых крымские татары получат национальную автономию».

Однако правда жизни состоит в том, что Виктор Ющенко не стал президентом крымских татар. Ни одно из обещаний не было выполнено, а созданный Леонидом Кучмой и активно работавший Совет представителей крымскотатарского народа при президенте Украины за годы каденции Ющенко собирался …один раз.

Тем не менее решение об отложенной поддержке кандидатуры Юлии Тимошенко многие объясняют некими моральными обязательствами Джемилева в отношении В.Ющенко. Но, как представляется, есть более жизненное объяснение отложенного выбора лидеров меджлиса. Во-первых, результативных переговоров с конкретными условиями еще не было. Во-вторых, есть проблемы взаимоотношений с крымским штабом кандидата Тимошенко.

В парламентские компании 2006-го и 2007 года меджлис и местные сторонники Тимошенко вели публичную и жесткую борьбу за голоса крымских татар. Меджлис отстаивал свою монополию, а БЮТ прирастал голосами недовольных политикой меджлиса и Виктора Ющенко репатриантов. Возле бело-сердечных палаток, установленных в местах компактного проживания крымских татар, доходило до стычек, а потоки взаимных обвинений неслись информпространством на радость Партии регионов. Обида не прошла. И во время встречи с Юлией Тимошенко накануне курултая Мустафа Джемилев не преминул рассказать об особенностях своих взаимоотношений с крымскими лидерами БЮТ и даже заявил, что, в случае поддержки ее кандидатуры, меджлис создаст свой штаб.

Рефат Чубаров подтверждает: после первого тура меджлис будет самостоятельно работать для победы поддержанного кандидата. «Хотите называть это штабом, — пожалуйста. Работать мы будем в среде крымских татар. И, как понимаете, у нас уже есть сложившиеся и формы, и методы, и только нам присущие специфические виды разъяснительной работы. Причем ни на какое финансирование мы не рассчитываем. Деньги нужны тем, у кого нет поддержки среди людей. У нас она есть».

Андрей Сенченко ничего экстраординарного в существовании параллельного штаба не видит — у каждого свои задачи. При этом замечает, что «значительное количество крымских татар» уже активно работает для победы Тимошенко. «Мы «закрыли» своими представителями практически все участки в Крыму. И люди работают не за деньги. Все, кто намерен баллотироваться в местные советы при поддержке нашей политической силы, должны себя показать в работе на президентских выборах. Поэтому люди на местах привлекают своих родственников и друзей. И среди них очень много крымских татар».

В общем, к победе — отдельными колонами. А как победу (если она случится) будут делить — еще услышим. При всех сложностях обретения такого союзника, Юлия Владимировна получает несколько плюсов. Наиболее очевидный — увеличение как минимум вдвое количества голосов крымских избирателей в свою поддержку. Последний результат БЮТ в 2007 по Крыму составлял 6,93 процента.

Тактика Юлии Тимошенко ко второму туру известна: она призывает все демократические силы объединиться вокруг себя. Юлия Владимировна любит символы, и союз с крымскими татарами дает их множество. Ее, можно сказать, поддержал целый народ, который прошел огромный путь в борьбе за права человека, и народ, который был и есть главной опорой украинской государственности в Крыму.

Личный плюс — это вчерашний электорат Виктора Ющенко, обманувший крымских татар в их ожиданиях. Особо ценный плюс в преддверии второго тура и далее: крымские татары — опытные и закаленные бойцы протестных акций, с которыми никакая «Пора» не сравнится. А впереди еще — столько выборов…

Валентина САМАР, Зеркало недели