Германия поможет депрессивным районам

Германия хочет возродить бедные села в Крыму. На эти цели немецкая банковская группа Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) выделила Украине 5 миллионов евро.

Пять миллионов евро будут направлены на реализацию социально-экономических проектов четырех депрессивных районов Крыма: Белогорского, Раздольненского, Бахчисарайского и Кировского. Эти регионы были отобраны специально: по своим показателям они находятся ниже отметки "самые бедные регионы" по стандартам Всемирного банка.

Деньги немецкая сторона выделяет в виде гранта в рамках сотрудничества Украины с Евросоюзом. Социальной помощью могут воспользоваться около 200 тысяч крымчан.

Виктор Мирошниченко, директор Украинского фонда социальных инвестиций , который будет заниматься распределением средств, выделенных немецким банком развития KfW рассказал, что сельские общины уже подали на рассмотрение 74 социальных проекта. На реализацию каждого из них будет выделено более 80 тысяч евро. На эти деньги планируется отремонтировать детские сады, школы, восстановить сельские дома культуры, библиотеки, заасфальтировать дороги и проложить водопроводы в горных селах или разработать туристические маршруты.

Совместное финансирование дисциплинирует

Важным условием с немецкой стороны было софинансирование проектов самими сельскими общинами, говорит Виктор Мирошниченко. По его словам, 10 процентов от стоимости проекта селяне должны собрать сами. Это мобилизует и дисциплинирует людей, которые тщательнее контролируют качество выполняемых работ на объекте и потом бережнее относятся к его эксплуатации. Мирошниченко подчеркнул, что сотрудничество Украины и Германии в социальной сфере началось еще в 2008 году. Тогда Kreditanstalt für Wiederaufbau выделил 7 млн евро для возрождения Донецкой и Луганской областей.

Крым получит деньги на туризм

Посол Германии на Украине Ханс-Юрген Хаймзёт отметил, что Европейский Союз и в частности ФРГ и дальше намерены вкладывать средства в социальную инфраструктуру Украины. По словам посла, сейчас рассматривается возможность в следующем году выделить Крыму еще дополнительно 5 миллионов евро на социальные проекты. Хаймзёт отметил, что, несмотря на то что полуостров является стратегически важным регионом в черноморском бассейне, в этом регионе еще много бедных районов.

В свою очередь, глава представительства Еврокомиссии на Украине Жозе Мануэл Пинту Тейшейра обратил внимание, что Евросоюз помимо социальных проектов в дальнейшем готов выделять гранты и на развитие туристической сферы в Крыму. Для этого ЕС планирует создать агентство регионального развития полуострова. Оно будет также содействовать развитию социальной инфраструктуры Крыма.

Лилия Ржеутская, Киев.

Немецкая волна