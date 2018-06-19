Севастопольская баррикада

В последнюю неделю, в связи с 20-летием падения Берлинской стены, мы услышали из уст первых лиц государства много интересного. О том, например, что в те дни «произошло то, что и должно было случиться», что «падение Берлинской стены воспринималось как продолжение курса на объединение Европы», что, наконец, это «объединение Европы в конечном счете произошло». Звучали и другие похожие оценки.

Но позвольте, как же все это отличается от слов, которые те же люди и их многочисленные подчиненные произносят, лишь только речь заходит о конкретной форме того самого «объединения Европы»! А ведь нравится кому-то или нет, но в реальной действительности последних двух десятилетий в результате односторонней ликвидации Организации Варшавского договора другой формы «объединения Европы» помимо расширения блока НАТО (и параллельного расширения Евросоюза) просто не существует. Поэтому те, кто приветствует состоявшееся 20 лет назад «объединение Европы» и одновременно противится сегодняшнему продолжению этого же самого объединения, элементарным образом сами себе противоречат. Политический процесс невозможно запустить «от сих до сих». Оттого-то действия российской стороны в последнее время носят противоречивый, какой-то конвульсивный, а потому и безрезультатный характер.

Почему, например, так неуклюже выглядят попытки дипломатически противостоять участию отдельных соседних стран в программе ЕС «Восточноевропейское партнерство», специально разработанной для пяти государств – членов СНГ и вышедшей из этой организации Грузии с целью их именно скорейшей интеграции во все ту же «объединенную Европу»? Потому что, если Россия в целом за такое объединение, какие у нее могут быть «частные» претензии к Украине, Молдове, Белоруссии? Только на том основании, что такое «объединение» вплотную подошло к российским границам? Но кто и когда обещал обратное?

А взять набивший оскомину вопрос расширения НАТО. Если вы – как сами утверждаете – всей душой за ликвидацию разделяющих Европу стен, зачем же всячески пытаетесь возвести новую стену между 28 странами – членами НАТО и желающими присоединиться к этой организации Украиной и Грузией? Нелогично получается, господа! Когда против расширения НАТО выступают, скажем, коммунисты, это абсолютно органично вписывается в их идеологическую и общеполитическую позицию. Когда же с этих позиций пытаются выступать представители нынешней российской власти, продолжающие декларировать собственную «приверженность европейским ценностям», это уже похоже на «плюрализм мнений в одной голове», который известно как называется.

Не иначе как попыткой возвести новую стену выглядят происходящие прямо на наших глазах политические маневры с российской военной базой на территории суверенного соседнего государства. Понятно, что речь идет о российском Черноморском флоте и месте его временного (до 2017 года согласно договору между Украиной и Россией) пребывания – украинском городе Севастополь. Если действовать по уму, то для того, чтобы флот не оказался в положении спешно выводившихся в чистое поле из Германии в начале 90-х годов минувшего столетия частей и соединений Западной группы войск, надо было задолго до наступления указанной выше даты готовить для него альтернативную базу. Вместо этого взят курс на «продавливание вопроса» посредством стимулирования митинговой активности – как в Крыму, так и на московских телеканалах, где стал муссироваться откровенно провокационный и опасный для развития российско-украинских отношений лозунг «Черноморский флот был, есть и будет в Севастополе!».

Да как же он там «будет», если, например, в последнем пункте статьи 17-й Конституции Украины прямо сказано: «На территории Украины не допускается размещение иностранных военных баз». Согласитесь, формулировка недвусмысленная. Что касается текущего пребывания на территории Украины Российского флота, то на этот счет существует специальный раздел XV Конституции под названием «Переходные положения», где в пункте 14 говорится: «Использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований возможно на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными Верховной Радой Украины».

То есть Основной закон соседнего государства недвусмысленно закрепил временный статус базирования Черноморского флота на украинской территории, и продлить действие соглашения можно, лишь поменяв сразу несколько положений Конституции Украины. Едва ли какой президент Украины, какие бы «пророссийские» заявления он сегодня ни делал, сможет набрать необходимое для этого квалифицированное большинство в парламенте, да и захочет ли вообще он это делать – большой вопрос…

Так что юридических оснований «задержаться» на территории Украины и тем самым «не пустить» соседнее государство «в Европу» у России нет. Что касается возможных политических рычагов, то Россия сама от них отказывается, в очередной раз приветствуя падение стены и объединение Европы.

Олег Черковец, доктор экономических наук (МГУ имени М.В.Ломоносова), Независимая газета