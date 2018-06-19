Ялтинскую «конституцию» примут ко дню рождения Ленина?

Предложения в проект Устава территориальной громады Ялты обработаны, документ написан. Что дальше? Специалисты представили его общественности.

Референдум с опросом

- По закону мы имеем право принять Устав на референдуме и 17 января, когда состоятся выборы, - считает руководитель общественной организации «Центр гражданских инициатив «Утренняя звезда» Сергей Урычев.

- Имеем, но специалисты не рекомендуют, - говорит мэр Сергей Брайко.

Он считает: в пылу борьбы за президентское кресло любая политическая сила может обвинить местные власти в том, что референдум отвлек ялтинцев от выборов, а результаты голосования в Ялте надо признать недействительными.

Городской председатель предложил провести референдум между президентскими и местными выборами - в апреле.

- А я за конференцию-собрание из представителей всех районов Ялты. Это и будет заменой референдума, потому что значение Устава понимают далеко не все ялтинцы. Горсовет примет документ на сессии. Такой вариант тоже возможен по законодательству, - отмечает руководитель общественной организации «Клуб избирателей и депутатов Большой Ялты» Анатолий Лось.

Председатель общественной организации «Поликуровская слободка» Григорий Тараненко намекнул: в этом случае Устав не станет высшим нормативно-правовым актом территории, и горсовет сможет менять его по своему усмотрению. В отличие от референдума, после которого Устав может изменяться только на референдуме.

- Я настаиваю на референдуме, как и год назад, - ответил за всех Брайко.

- А почему бы не провести референдум 30 мая, когда мы будем избирать депутатов горсовета и городского голову? - поинтересовался представитель общественных организаций спортивного направления Павел Рябцев.

Мэр против: «Появится масса желающих сделать себе предвыборную рекламу на агитации как за Устав, так и против него. Устав - это не политический документ, чтобы бросать его на весы чьих-то личных интересов».

Проведение референдума в день любых выборов сокращает расходы. До референдума в апреле Брайко предлагает провести консультационный опрос жителей.

- Опрос нужен для того, чтобы ялтинцы подтвердили - они хотят принять Устав на референдуме, который должен проводиться за счет городского бюджета. Других источников финансирования не может быть по закону. Сейчас деньги из бюджета города на разработку проекта Устава не тратятся. А на референдум потребуется около 200 тысяч гривень. По нынешним временам цифра для городского бюджета немаленькая. В городе есть, на что тратить деньги, и мне важно знать, что ялтинцы согласны, чтобы референдум состоялся, и Устав тогда стал высшим нормативно-правовым актом территории.

Проект Устава доработают

После дебатов по референдуму дошло дело и до самого текста проекта Устава.

- Проект Устава я ожидал увидеть в расширенном виде: вместе с положениями по всем направлениям жизнедеятельности Ялты. К примеру, по ЖКХ, где было бы сказано, что, например, все коммунальные туалеты бесплатны, - признался мэр. - Но специалисты сказали, что Устав - базовый документ, который определяет основы местного самоуправления в Ялте и механизмы взаимодействия жителей и власти.

При этом Брайко считает, что и в таком виде проект местной «конституции» интересен для ялтинцев. Появляется единый документ, в нем собраны нормы законов, которые регламентируют организацию и деятельность местной власти. Прописаны устройство и история территории, цели и задачи развития, управление финансами и коммунальной собственностью.

- Поэтому ялтинцу будет легче ориентироваться в том, что такое местная власть, каковы ее полномочия и обязанности, - уверен Брайко. - Более того, мы, наконец, получим механизмы того, как люди могут постоянно участвовать в местном самоуправлении. До этого у нас были общественные слушания, которые в действительности носили декларативный характер и не имели ничего общего с тем, чтобы выражать мнение ялтинцев - в них участвовали только заинтересованные стороны и их группы поддержки. В проекте Устава специалисты прописали механизм проведения, квоты представительства, чтобы те же общественные слушания приобретали официальный характер и выражали мнение всех жителей Ялты по основным проблемам территории, которые теперь местная власть обязана будет учитывать.

С предложенными в проекте Устава квотами общественных слушаний и общих сборов граждан согласны не все члены рабочей группы. Они предлагают изменить их и найти взаимоприемлемый вариант.

- Так для этого вам и представлен проект Устава, чтобы вы его обсуждали, привлекали к этому ялтинцев и внесли конкретные предложения по его изменению. Я сам считаю, что документ получился неплохой, но это - черновик, который требует доработки, - Брайко напомнил, что в связи с переносом даты проведения референдума времени для обсуждения стало больше. - Но не настолько, чтобы тратить время на разговоры. Ноябрь, декабрь. Потом будут праздники, и останется немного января и февраля. Все!

Руководитель рабочей группы Анна Саломатина подготовила календарный график постатейного обсуждения проекта. Первые предложения уже есть. История Ялты, миссия, духовно-нравственные ценности, квоты, градостроительная политика...

Андрей Коновалов, информационно-разъяснительная группа Комиссии по разработке проекта Устава территориальной громады Ялты