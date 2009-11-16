Память жертв братоубийственной войны и террора почтили в Крыму

Митингом-реквиемом почтили активисты блока Русский фронт Шувайникова «В Союзе - с Россией!» память жертв Гражданской войны и политического террора двадцатых годов ХХ века.

«16 ноября 1920 года, согласно официальной советской историографии, закончилась братоубийственная Гражданская война на юге России. 14 ноября 1920 года корабли Черноморского флота покинули русскую морскую крепость Севастополь, увозя в эмиграцию сотни тысяч солдат и офицеров Русской Армии и гражданских лиц», - отметила пресс-служба Русского фронта.

«После исхода из Крыма Русской Армии барона Врангеля на полуострове начался красный террор. Из книги историка-эмигранта Сергея Мельгунова известно, что число безвинных жертв террора на полуострове исчислялось десятками тысяч. Русский писатель Иван Шмелев говорит о 120 тысячах казненных. В 20-е годы прошлого столетия Крым за границей мрачно называли «всероссийским кладбищем», - заявили в организации.

Участники акции почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к камню жертвам русского народа и народов России в годы террора и репрессий, голода и войн в ХХ веке.

На митинге предложили от имени русских патриотических организаций обратиться в крымский парламент с тем, чтобы официально признать в автономии 16 ноября Днем памяти жертв Гражданской войны и политического террора в Крыму.

«Ежегодно в эти дни русские патриотические и монархические организации проводят в городах автономии и Севастополе митинги-реквиемы и панихиды по погибшим и безвинно убиенным соотечественникам, считая, что кровавые страницы истории Отечества никогда не должны повториться на крымской земле», - отметила пресс-служба Русского фронта.