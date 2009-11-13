Крымские татары будут голосовать за президента по своему усмотрению
11:00, 13 ноября 2009Крым
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Делегаты съезда крымских татар - Курултая, который пройдет 5-6 декабря, призовут соотечественников в первом туре выборов президента Украины голосовать по своему усмотрению за кандидатов-представителей национально-демократических сил, а во втором туре - за конкретного кандидата, не исключает лидер меджлиса Мустафа ДЖЕМИЛЕВ.
ДЖЕМИЛЕВ на встрече с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО сообщил, что ряду кандидатов, в том числе и ей, направят волнующие крымских татар вопросы.
ТИМОШЕНКО отметила, что такая тактика, возможно, будет наиболее полно отвечать интересам крымских татар.
Выборы президента Украины пройдут 17 января 2010 года.
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