Крымские татары будут голосовать за президента по своему усмотрению

Делегаты съезда крымских татар - Курултая, который пройдет 5-6 декабря, призовут соотечественников в первом туре выборов президента Украины голосовать по своему усмотрению за кандидатов-представителей национально-демократических сил, а во втором туре - за конкретного кандидата, не исключает лидер меджлиса Мустафа ДЖЕМИЛЕВ.

ДЖЕМИЛЕВ на встрече с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО сообщил, что ряду кандидатов, в том числе и ей, направят волнующие крымских татар вопросы.

ТИМОШЕНКО отметила, что такая тактика, возможно, будет наиболее полно отвечать интересам крымских татар.

Выборы президента Украины пройдут 17 января 2010 года.