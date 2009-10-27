Близкая министру туризма женщина едет в Лондон не за счет бюджета

Министр курортов и туризма Крыма Андрей СУМЦОВ считает необоснованными претензии начальника милиции автономии Геннадия МОСКАЛЯ из-за планируемой поездки близкого ему человека в Лондон на международную туристическую биржу «WTM-2009».

МОСКАЛЬ обратился в консульский отдел посольства Великобритании в Украине с просьбой приостановить оформление и выдачу виз лицам, входящим «согласно письму» премьера автономии Виктора ПЛАКИДЫ в состав крымской делегации для участия в турбирже.

«В состав официальной делегации внесены заведомо ложные данные о гражданке ВОРОНОВОЙ Наталье, которая не является помощником депутата Верховной Рады Крыма, как это указано в документе. Более того, ВОРОНОВА не является даже жительницей Крыма, а попала в список благодаря близким отношениям с министром курортов и туризма Андреем СУМЦОВЫМ», - сказано в сообщении пресс-службы милиции. Собираются материалы для возбуждения дела по статье «подделка документов».

СУМЦОВ в телефонном разговоре заявил УНИАН, что ВОРОНОВА - его «близкий человек», а на турвыставку она собирается не за счет бюджетных средств.

«Идет разговор о получении виз, а не о постановлении о выделении денег из средств бюджета», - сказал СУМЦОВ, комментируя упоминаемый милицией документ.

«Это был предварительный (список). Грубо говоря, люди, которые хотели бы (принять участие в работе выставки)», - заявил министр.

«Люди, которые читают такие бумаги, думают, что всё - они нашли компромат, всё - об этом нужно кричать. Нет!», - отметил СУМЦОВ.

По его словам, пока не принято постановление о выделении бюджетных средств.

«Если я не ошибаюсь, было всего три кандидатуры, которые едут за счет бюджетных средств: это Виктор Тарасович (ПЛАКИДА), я и специалист, который должен находиться на стенде. Все остальные люди едут за свой счет», - сказал министр.

СУМЦОВ сообщил, что турбиржа пройдет 9-12 ноября. «Куча запланированных мероприятий (у представителей Крыма)», - сказал он.

Ранее в СМИ попало подписанное ПЛАКИДОЙ обращение в консульский отдел посольства Великобритании, в котором указан планируемый список от Крыма - 21 человек - для участия в работе турбиржы.

СУМЦОВ является депутатом крымского парламента.