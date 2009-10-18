Nissan врезался в грузовик, два человека погибли
10:42, 18 октября 2009Крым
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ДТП на трассе Cимферополь – Херсон
Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Крыму.
Как сообщила пресс-служба крымского управления МЧС, авария в Красноперекопском районе на 134-м километре трассы Cимферополь – Херсон произошла во второй половине дня в субботу.
Автомобиль Nissan Micra врезался в МАЗ.
Погибли водитель и пассажир легковушки.
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