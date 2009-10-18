Nissan врезался в грузовик, два человека погибли

Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Крыму.

Как сообщила пресс-служба крымского управления МЧС, авария в Красноперекопском районе на 134-м километре трассы Cимферополь – Херсон произошла во второй половине дня в субботу.

Автомобиль Nissan Micra врезался в МАЗ.

Погибли водитель и пассажир легковушки.