Фестиваль овцеводов и козоводов пройдет на выходных в Крыму
09:15, 08 октября 2009Крым
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«Таврійські руна-2009»
Фестиваль овцеводов и козоводов Азово-Черноморского региона Украины «Таврійські руна-2009» состоится в эти выходные в Крыму.
Он пройдет в селе Цветочное Белогорского района, сообщил Республиканский комитет по информации.
Цель мероприятия - развитие овцеводства, обмен опытом, популяризация достижений в отрасли, укрепление и развитие народных традиций и обычаев.
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