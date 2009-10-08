Фестиваль овцеводов и козоводов пройдет на выходных в Крыму

Фестиваль овцеводов и козоводов Азово-Черноморского региона Украины «Таврійські руна-2009» состоится в эти выходные в Крыму.

Он пройдет в селе Цветочное Белогорского района, сообщил Республиканский комитет по информации.

Цель мероприятия - развитие овцеводства, обмен опытом, популяризация достижений в отрасли, укрепление и развитие народных традиций и обычаев.