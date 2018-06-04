В Крыму ощутимы трения между Украиной и Россией

На картах Крым обозначен как украинская территория, и эта военно-морская цитадель на ее южных рубежах - украинский город. Однако, когда судебные приставы попытались вручить исполнительные листы на территории маяка в августе этого года, то они неожиданно для себя обнаружили, что их окружили вооруженные моряки российского черноморского флота и затем доставили их в милицию словно забежавших на запретную территорию подростков.

Этот унизительный эпизод свидетельствует о растущем влиянии России на легендарном полуострове на берегах Черного моря почти два десятилетия спустя после развала Советского Союза, а также о потенциальных проблемах здесь на Украине накануне первых президентских выборов в этой стране после оранжевой революции.

Огромные толпы людей бросили вызов Москве в ходе этого мирного восстания, на волне которого к власти пришло прозападное правительство. Сегодня Кремль делает все, чтобы взять реванш за это поражение, наращивая давление на эту бывшую советскую республику, рассчитывая на то, что к власти в январе следующего года придет президент, который в большей степени будет склонен учитывать интересы России.

Российский президент Дмитрий Медведев написал в августе письмо, в котором потребовал от украинского правительства полностью изменить политику, в том числе отказаться от стремления стать членом НАТО. Он также подписал закон, позволяющий вооруженным силам страны защищать российских граждан и русскоговорящих граждан за границей, и эту меру некоторые наблюдатели интерпретируют как адресованную Крыму.

Группа известных украинских граждан, включая первого президента этой страны, в ответном письме настоятельно призвала президента Обаму предотвратить `вероятную военную интервенцию` со стороны России, которая может `привести к возвращению разделенной Европы`. Украина отказалась от своего ядерного потенциала в обмен на гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов и других мировых держав, подчеркивается в письме.

Если впереди ожидает кризис, то он, вероятнее всего, затронет Крым - полуостров холмистых степей и песчаных пляжей, по размеру примерно сопоставимый со штатом Мэриленд. Этот регион был раньше частью России, и это единственное место на Украине, где этнические русские составляют большинство. В 1990-х годах на полуострове был избран сепаратистски настроенный лидер, который едва не привел страну к гражданской войне.

В Крыму расположена база российского Черноморского флота, находящегося в Севастополе на основе договора с Украиной, срок действия которого истекает в 2017 году. Россия хотела бы продлить действие этого договора, однако нынешнее правительство Украины настаивает на том, что российский флот должен покинуть Крым.

`Для России не будет представлять труда спровоцировать кризис или конфликт в Крыму, если она будет продолжать терять свое влияние на Украине, - подчеркивает директор Института внешней политики Украинской дипломатической академии Григорий Перепелица. - Вот смысл того послания, которое они направляют любому будущему президенту`.

Контролируемые государством российские средства массовой информации - доступные в большом количестве и популярные в Крыму - настойчиво твердят о том, что власти в Киеве настроены неисправимо антироссийски, а ведущие политики в Москве призывают к присоединению Крыма.

Однако пять лет проводимой Киевом политики, направленной на то, чтобы приблизить Украину к Европе и Соединенным Штатам, а также пропаганда украинского языка и культуры также способствовали отдалению этого региона. Президент Украины Виктор Ющенко - герой оранжевой революции - получил здесь только шесть процентов голосов избирателей.

`Он попытался навязать нам свою идеологию, но у него ничего не вышло, - отмечает председатель Севастопольского городского совета Валерий Саратов. - У нас нет такого чувства, что нас завоевала Россия, это пыталась сделать Европа. Мы сражались с итальянцами, с немцами, с французами, с англичанами. . . Мы никогда не пойдем против России`.

Пророссийский активист и глава родительской организации в Севастополе Владимир Стручков замечает, что жители полуострова особенно огорчены новыми правилами, по которым вступительные экзамены в институт надо теперь сдавать на украинском языке, и это было сделано без учета мнения русского населения Крыма.

В то время как Киев ведет игры с политикой в области идентификации, продолжает он, Москва инвестирует средства в развитие Севастополя, в строительство школ, жилых домов и бассейнов, на эти средства поддерживаются исторические памятники, и здесь даже был открыт филиал Московского университета.

В результате произошло резкое изменение в настроениях жителей полуострова. В 2006 году 74 процента жителей Крыма считали Украину своей родиной, однако в прошлом году количество таких людей сократилось до 40 процентов, о чем свидетельствую данные опроса, проведенного ведущим киевским исследовательским Центром Рацумкова.

Крым был присоединен к России в 1783 году после долгого периода правления крымских татар - местного тюркского народа. Во время второй мировой войны Германия захватила этот полуостров. Лидер Советского Союза Иосиф Сталин обвинил татар в сотрудничестве с нацистами, и по его приказу татары были депортированы. После этого коммунисты пытались заселить полуостров политическими надежными гражданами, преимущественно это были русские со связями в военных кругах и партийном аппарате.

После развала Советского Союза эти люди неожиданно для себя оказались на территории Украины, а не России, так как советский лидер Никита Хрущев передал в 1954 году Крым в подчинение Украине, и этот шаг не имел тогда какого-то особого значения.

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Лидер главной политической организации крымских татар Рефат Чубаров подчеркивает, что российские средства массовой информации представляют его народ как преступников, играют на страхе перед исламом и их попытками вернуть себе потерянные дома. Но даже среди татар растет недовольство по поводу Киева.

`Мы самым активным образом поддерживаем суверенитет Украины в Крыму, - подчеркивает Чубаров. - Однако разочарование растет, потому что власти не предпринимают достаточное количество усилий для того, чтобы предоставить землю и другие виды компенсации возвращающимся семьям`.

Володимир Притула - опытный журналист и политический аналитик, живущий в Крыму, - отмечает, что Кремль пытался спровоцировать этнический конфликт в регионе для того, чтобы подорвать власть украинского правительства, а также получить повод для военного вмешательства.

Три года назад Владимир Путин, бывший тогда президентом, хотел оказать помощь в ослаблении напряженности после столкновений между русскими и татарами и предложил, чтобы российский флот оставался в Крыму для того, чтобы `гарантировать стабильность`, подчеркнул Притула.

В последние месяцы, добавил он, Кремль повысил свою активность. Российские националистические группировки устраивают протесты во время украинских праздников, а средства массовой информации возобновили атаки на татар после перерыва, продолжавшегося один год.

Страсти кипят с момента последней российской войны против другого своего прозападного соседа Грузии. Черноморский флот принимал участие в конфликте, а заявления украинских властей о том, что они могут запретить кораблям вернуться в Севастополь, вызвало приступ ярости у России.

Страсти опять накалились летом этого года, когда украинская полиция три раза останавливала грузовики, перевозившие ракеты в Севастополь без предварительного уведомления. Затем произошел эпизод с судебными приставами на Херсонском маяке - одном из десятка навигационных сооружений, находящихся на берегу Черного моря. И Украина и Россия заявляют о том, что эти сооружения принадлежат им.

Судьи и раньше пытались издавать постановления, по которым флот должен был передать различные объекты, но русские традиционно отказывались это сделать, и судебные приставы уходили без всяких инцидентов. Однако на этот раз флот обвинил Украину в `проникновении на территорию российского военного подразделения` и предупредил о `возможных трагических последствиях такого рода действий`.

Заместитель мэра Севастополя Владимир Казарин отметил, что судебные приставы прошли через ворота, потому что там не были выставлены часовые, затем они быстро нашли офицера, который попросил их подождать, пока он получит указания. Через пять минут он вернулся вместе с солдатами, которые и задержали приставов.

`В целом отношения с флотом хорошие, - подчеркнул Казарин. - Однако этот случай показывает, что Москва пытается изыскать любой предлог для конфликта`.

Перевод inoСМИ.Ru

Оригинал статьи The Washington Post