Незаконный автокемпинг на западе Крыма вылился в уголовное дело
18:12, 05 октября 2009Крым
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Итоги курортного сезона
Уголовное дело по фактам самовольного захвата земли и злоупотребления служебным положением возбудила Симферопольская межрайонная природоохранная прокуратура в отношении организаторов незаконного автокемпинга в Сакском районе Крыма.
«Работники коммунального предприятия, чтобы заработать в курортный сезон, огородили землю и собирали с отдыхающих деньги за стоянку», - отметили в пресс-службе надзорного ведомства.
При этом коммунальщики не оформили необходимые документы для такого вида деятельности.
«Незаконный автокепминг на пяти гектарах обошелся государству в 100 тысяч гривен», - добавили в прокуратуре.
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