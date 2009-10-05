Незаконный автокемпинг на западе Крыма вылился в уголовное дело

Уголовное дело по фактам самовольного захвата земли и злоупотребления служебным положением возбудила Симферопольская межрайонная природоохранная прокуратура в отношении организаторов незаконного автокемпинга в Сакском районе Крыма.

«Работники коммунального предприятия, чтобы заработать в курортный сезон, огородили землю и собирали с отдыхающих деньги за стоянку», - отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

При этом коммунальщики не оформили необходимые документы для такого вида деятельности.

«Незаконный автокепминг на пяти гектарах обошелся государству в 100 тысяч гривен», - добавили в прокуратуре.