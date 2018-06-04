Геннадий Москаль: точка в крымской войне еще не поставлена

19 августа Москаль был назначен начальником крымской милиции. Напомним, что это второй раз, когда Геннадий Геннадьевич приходит на полуостров в качестве главного милиционера. Ему приходилось возглавлять крымское управление МВД с 1997 по 2000 год, когда Крым считался очень криминогенной зоной. И центральная, и региональная пресса пишет об успешно проведенной им тогда кампании по зачистке полуострова от местных организовнных преступных группировок.

За полтора месяца руководства крымским главком Москаль успел заявить, что крымский спикер Анатолий Гриценко поддерживает криминальных авторитетов, которые сидят в парламенте автономии, попросил генпрокурора отменить постановление о закрытии уголовного дела, фигурантом которого является Александр Мельник, и поймал в Испании подозреваемого в убийстве вице-премьера Крыма Александра Сафонцева, погибшего от взрыва бомбы в 1998 году.

Москаль ответил на вопросы УНИАН.

Геннадий Геннадиевич, организованные преступные группировки «Сейлем», «Башмаки», свирепствовавшие в Крыму в 1990-х, – это уже история отечественного криминального жанра, или они присутствуют в жизни полуострова?

Это – прошлое. Но люди из этого прошлого сегодня сидят в крымской власти и занимают там очень ответственные посты, влияют на процессы на полуострове. Преступность проникла в органы власти, стала более глубокой. А сами авторитеты обзавелись покровителями в Киеве.

А какими легальными видами бизнеса они владеют, что контролируют?

Продажу земли, недвижимость, строительство, торговлю…

Александр Мельник, депутат Верховной Рады Крыма, против которого вы хотите возобновить уголовное дело, говорит, что все уголовные дела против него выдуманы вами. И что вы сводите с ним счеты. Он говорит, что возбуждение дела против него носит политический характер…

Я всегда говорил и говорю, с того самого 1997 года, когда я проводил работу по ликвидации ОПГ в Крыму, что он ответит за все, что сделал. Он был одним из лидеров организованной преступной группировки. Он причастен к ряду преступлений, и в природе, и в мире все так устроено – добро побеждает. Поэтому он за все ответит. И это колоссальная ошибка Партии регионов доверять свой имидж, свое партийное строительство человеку с криминальным прошлым. В одном из прошлогодних интервью его «коллега» Рувим Аронов тоже говорил, что, мол, все неправда, но теперь сидит в Одессе за ДТП и за остальное тоже сидеть будет.

А Александр Мельник говорит, что в бурные 90-е годы он занимался честным бизнесом, возглавлял агентство «Кардинал», которое занималось проблемой невозврата банковских кредитов, страховало машины, квартиры…

Какой честный бизнес? Какое страхование? Он криминальный авторитет, понимаете? Я готов за свои слова ответить перед сотнями судов, включая Европейский. Я считаю унизительным для честных крымских депутатов сидеть в одном сессионном зале с уголовником. Я много раз говорил «регионалам», отзовите своего депутата – так нельзя. Ваш избиратель не должен видеть, что вы включаете в список людей, о которых крымчане говорят с содроганием. Не слушают – они «своих» не сдают.

А по скольким эпизодам проходит Мельник в вашем ведомстве? Я, пошерстив Интернет, насчитала четыре.

Какая разница? Даже если бы был один. Человек, имеющий такое прошлое, не должен быть у власти. А что сейчас происходит? Он подмял под себя все. Спикер крымского парламента Гриценко – это его тень, у него лоб покрывается потом, когда ему звонит Мельник. Мэр Симферополя Бабенко не способен подписать даже накладную для обычной швабры без согласия Мельника.

Но хочу напомнить, что в 2006 году Мельника уже «брали». И после трех дней пребывания в СИЗО выпустили.

К сожалению, я не был тогда начальником крымского главка. Я работал в Луганске.

Я слышала, что за Мельника тогда активно боролись «регионалы». А поскольку осенью 2006 года речь шла о создании широкой коалиции в парламенте с участием НУ–НС и Партии регионов, то Секретариату пришлось пойти на уступки регионалам и выпустить Мельника.

Знаете, я никогда не пойму, как можно идти на подобного рода уступки. Да, политики могут и должны договариваться между собой, но они не имеют права договариваться с криминалитетом. Не имеют права – и все. Это аксиома. Я хочу вспомнить 1997 год, когда я занимался ликвидацией ОПГ в Крыму при Президента Кучме.

Я в любой момент мог позвонить Кучме, министру Кравченко, главе администрации Литвину, генпрокурору. Все были в этом заинтересованы. Дело в том, что в 90-х мы не могли проводить в Крыму международные саммиты. Главы держав отказывались туда ехать, поскольку их разведки небезосновательно считала Крым украинским «чикаго». Почему сам Кравчук там не отдыхал? Туда даже президенты боялись ехать... И поэтому наведение в Крыму порядка стало для украинской власти делом чести.

А что сейчас происходит? От меня требуют сдать мандат, чтобы лишить неприкосновенности, а потом Секретариат готов пойти навстречу «регионалам» и приостановить действие о моем назначении. А все потому, что криминалитет заимел покровителей в Киеве.

Я много читала о той вашей крымской войне. Но писали, что, посадив и разогнав эту публику, очень многих руководителей ОПГ вы не взяли, они сбежали – кто из страны, кто из Крыма, – а потом стали потихоньку возвращаться.

Да, это правда. Но это не от меня зависело. Когда меня переводили из Крыма, я говорил покойному министру внутренних дело Кравченко: тут работы еще на полтора года, я хотел бы завершить. А он сказал: без тебя завершат. Но ничего, точка в этой крымской войне еще не поставлена. Пока не найдены все жертвы, не раскрыты преступления, пока виновные в этих жертвах не стоят перед судом.

Писали, что в 90-х в одной из ОПГ насчитывалось около тысячи двухсот человек. Что, всех будете сажать?

Те, кто остался в живых, будут отвечать в суде. Матери, потерявшие сыновей, дети, потерявшие отцов, жены, потерявшие мужей, имеют право знать, как погиб их родной человек, и должны верить, что государство их защитит. Я считаю, что мы должны помнить всех жертв крымской криминальной войны. А разве только крымской? В начале 90-х такие войны велись и в других регионах.

Недавно Виктор Янукович отстранил от руководства и исключил из партии главу крымской региональной организации Василия Киселева. Киселев заявляет, что на него готовилось покушение и что заказал его якобы Мельник…

Первый раз Василия Киселева заказали еще в 1997 году. И сегодняшнее его заявление имеет под собой основания.

А Мельник называет это бредом. Говорит, что Киселев мстит ему, потому что тот отказывался лоббировать строительство газопровода, которым занималось предприятие Киселева.

А вот это уже бред. Киселев живет на депутатскую зарплату. Пусть хорошую зарплату. Но у него ничего нет. Я во многом не разделяю его взглядов, но по-человечески я его понимаю. Ведь он создавал региональную организацию Партии регионов в непростой момент. Тогда Янукович еще не был премьером. И видеть, что сейчас созданную тобой партийную структуру отдают в руки непонятно кому – трудно.

Расскажите, имела ли продолжение история, когда августа этого года якобы Мельник избил на стадионе во время футбольного матча судью Сергея Ткаченко?

Сама история имела место, о ней много писали. По заявлению арбитра возбуждено уголовное дело. Но судье сначала поставили диагноз, а потом быстро выписали из больницы. Мы не стали делать судмедэкспертизу в Крыму, теперь ждем, когда получим заключение из Киевского республиканского бюро экспертиз. А там это не быстро, там большая очередь, и это дело не настолько срочное, чтобы ее нарушать.

Прошла информация о том, что в Испании поймали человека, подозреваемого в убийстве вице-премьера Крыма Александра Сафонцева в 1998 году. Известно, что за несколько дней до убийства Сафонцев зарегистрировался кандидатом в Верховную Раду Крыма по тому же избирательному округу, что и нынешний спикер Гриценко. Этот подозреваемый уже дает показания?

Вопрос об экстрадиции еще в процессе решения. Скажу вам правду: версия о том, что Сафонцева могли устранить из-за его отказа снять свою кандидатуру на выборах, нами сначала даже не рассматривалась. Все что угодно проверяли, но этого не допускали. А теперь пришлось, когда выяснили, кто взрывчатку в урну клал, кто приводил в действие механизм. Я тогда в день убийства должен был с Сафонцевым ехать в отель. Мы собирались заехать к нему в отель вместе и вместе оказаться возле той урны. Но я сначала заехал в главк, нужно было кое-какие дела уладить. Поэтому я тут живой и с вами разговариваю и поэтому для меня расследовать это – дело чести. Я разговариваю с вами, а на столе перед глазами лежит справка о его регистрации как кандидатом в депутаты по пятому избирательному округу.

Скажите, а какую проблему в Крыму вы считаете самой острой?

Кроме всего, о чем мы только что говорили, достаточно острой остается проблема пророссийских настроений. Это то, с чем нужно работать.

Ну да, как с ними работать, если с ними ФСБ работает?

Нужно работать. Кучма в бытность Президентом регулярно встречался с татарами, слушал их просьбы, раздавал поручения. Поручения эти зачастую не выполнялись, но татары были очень довольны. Вот и тут нужно встречаться с активистами русского движения. Спросить их: что вы хотите? Хотите русский букварь – получите. Хотите переиздание Чехова или Достоевского на русском – получите. Может, на украинском кто-то хуже понимает философию Достоевского... Я уверен, что эти люди любят свою землю, и с ними можно работать. Если бы не любили – давно бы уехали по программе переселения в Россию.

Единственные, кого бы я запретил, это организацию «Хизб-ут-Тахрир». Если хотят люди строить исламское государство Халифат, пусть возьмут в пустыне кусок земли, как Израиль, и строят. В Украине не надо.

В Киеве без вас одиноко. Никто не мониторит достоверность дипломов руководства СБУ…

Я вот хотел заместителю главы СБУ Андрею Кислинскому посоветовать. Ты бы зарегистрировался в Интернете в социальных сетях и попросил однокурсников прийти на встречу возле СБУ. Если бы я «ВКонтакте» объявился и пригласил моих однокурсников прийти на встречу, то пришли бы. Ну хоть пару человек – и из Железнодорожного техникума, который я заканчивал, и из Академии МВД... А Андрей все никак не может догадаться. Вот и выходит, что СБУ вместо того, чтобы шпионами заниматься, государственность защищать, Пукача ищет, сейчас, наверное, Лозинского будут искать… Оперативно-розыскная работа – это важно, но это не профиль спецслужб. Они не очень это умеют. И прошу вспомнить, сколько раз я в прошлые годы говорил, что Пукач жив-здоров.

Геннадий Геннадьевич, а вы верите, что в этот раз вам удастся завершить все эти уголовные дела?

Многое будет зависеть от исхода президентских выборов и дальнейших кадровых перестановок. Вот я говорю землякам: вы голосуете восемнадцать лет подряд, а потом ругаете избранную власть. Если и сейчас не так проголосуете, то уже надо будет не власть менять, а избирателя.

Беседовала Лана Самохвалова