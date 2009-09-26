Янукович не видит сигналов ЕС

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ убежден, что Украина должна начать развивать прагматичные отношения с Европейским Союзом.

«Необходимо преодолеть болезнь «евроромантизм», - сказал политик на 6-ом саммите Ялтинской европейской стратегии.

По его мнению, отношения Украины и ЕС должны базироваться на прагматичных принципах и конкретных проектах.

Вместе с тем, отметил он, перспективы интеграции Украины в ЕС зависят от политического решения самого европейского сообщества, которое с этим вопросом медлит. «Мы уже давно находимся в состоянии, когда общество фактически не верит, что это когда-то произойдет - нет никаких сигналов», - оценил ситуацию ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что, например, такие неотложные вопросы, как: создание зоны свободной торговли с ЕС, отмена визового режима, усовершенствование сферы энергетической безопасности, - должны решаться с европейскими партнерами как можно скорее.