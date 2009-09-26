Янукович хочет объединить Украину

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что его целью и мечтой является объединение Украины.

«Сегодня моя цель и моя большая мечта - объединить всю страну», - заявил ЯНУКОВИЧ на 6-м саммите Ялтинской европейской стратегии, отвечая на вопрос, как он будет строить отношения со своими политическими оппонентами и их сторонниками, если станет Президентом Украины.

При этом политик выразил мнение, что сегодня уже нет границы между Востоком и Западом страны.

«Она, к счастью, стерта действующей властью, ведь она убедила своих избирателей, что не может эффективно работать», - сказал ЯНУКОВИЧ.