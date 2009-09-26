МВФ уже видит свет в конце туннеля

Восстановление экономики в глобальных масштабах начнется в первой половине 2010 года, считает директор-распорядитель Международного валютного фонда Доминик СТРОСС-КАН.

«Если вы определяете кризис как риск для основных финансовых учреждений обанкротиться, то такой риск довольно низок теперь. Если, говоря о кризисе, вы имеете в виду его последствия в плане замедления экономического роста в мире, то, конечно, он еще не закончился», - сказал глава МВФ в ходе телемоста с участниками 6-го саммита Ялтинской европейской стратегии.

При этом СТРОСС-КАН добавил: «Но мы видим уже свет в конце туннеля».

По его прогнозам, восстановление мировой экономики начнется в первой половине следующего года. «Может быть, и раньше для некоторых отдельных стран», - сказал глава МВФ.

СТРОСС-КАН отметил, что странам как с развитой экономикой, так и развивающимся странам, придется бороться с растущей безработицей. «Человек, который потеряет работу в США, во Франции или в любой другой стране в ноябре, для него кризис не закончился, поэтому еще рано праздновать победу и говорить, что кризис завершился», - сказал СТРОСС-КАН.

Он также отметил, что худшего сценария удалось избежать.

«Мы возобновили контроль над нашей финансовой системой, но последствия этого кризиса будут ощущаться еще долго», - отметил глава МВФ.