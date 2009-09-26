Новогоднего газового кризиса не будет – Тимошенко

В конце 2009 года - начале 2010-го не будет проблем с поставками российского газа в Европу, считает премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Мы, Украина и Россия, в первый раз с 2009 на 2010 год отпразднуем Новый год и Рождество абсолютно спокойно. Каждый у себя дом… Я точно не в аэропорту, не в России, в «Газпроме», - заявила ТИМОШЕНКО в Крыму на 6-м саммите Ялтинской европейской стратегии.

Премьер от имени Украины принесла извинения тем европейским странам, которые в начале 2009 года столкнулись с проблемами при поставках российского газа.

«Я хочу принести извинения тем странам, которые почувствовали временный дискомфорт от урегулирования газового вопроса между Россией и Украиной», - сказала она.

В начале января 2009 года из-за нерешенности вопроса о поставках российского газа в Украину и цене на него, Россия прекратила поставки голубого топлива в Европу почти на две недели - с 7 по 20 января.