Тимошенко заявляет о необратимости европейского выбора Украины

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что цивилизационный выбор Украины - это Европа, при этом страна должна сохранить партнерские и взаимовыгодные отношения с Российской Федерацией.

«Украина имеет четкий цивилизационный выбор - это европейское сообщество. Но партнерство, прагматические, взаимовыгодные, дружественные отношения с Россией - как с одним из наибольших наших соседей, - мне кажется, это значимая неотъемлемая часть логического развития Украины», - сказала ТИМОШЕНКО в Крыму на 6-м саммите Ялтинской европейской стратегии.

При этом она отметила, что в настоящее время нагнетается искусственное противостояние между Украиной и Россией.

ТИМОШЕНКО заявила, что она является «абсолютным сторонником» политики возрождения «дружественных, но очень прагматических отношений» с Россией.

Премьер отметила, что партнерство должно базироваться на важных и актуальных для двух стран вопросах, при этом «раздражающие вопросы» должны быть сняты.

«Нужно строить свои национальные интересы с учетом позиции партнера», - сказала премьер-министр.