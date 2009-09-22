Связи между учениями в Крыму и политситуацией в регионе нет

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины отрицают связь между проведением военных учений в Крыму с непростой политической ситуацией в регионе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, генерал армии Украины Сергей КИРИЧЕНКО сегодня на Старокрымском полигоне, где проходят батальонные тактические учения 25-й Днепропетровской воздушно-десантной бригады.

Отвечая на вопрос журналистов, связаны ли эти учения с возможной эскалацией ситуации в Крыму вплоть до вооруженного конфликта, о чем заявляют некоторые эксперты, политики, средства массовой информации, начальник Генштаба сказал: «Мы рассматриваем варианты применения Вооруженных Сил во всех регионах Украины: и Западном, и Восточном, и Северном, и Южном».

«Какие из них сегодня горячие? Это не дело военных, но они готовы защитить Родину там, где появится такая необходимость», - сказал КИРИЧЕНКО и отметил, что Крым в Генштабе в связи с этим отдельно не выделяют.