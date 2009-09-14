Украина зря переживает, Россия пока не будет отбирать Крым силой

Российская Федерация вряд ли готовится к силовому захвату Крыма, поскольку в ближайшей перспективе ей это невыгодно, такое мнение в комментарии корреспонденту УНИАН в Польше выразила аналитик Центра Восточных исследований (OSW, Варшава) Анна ГУРСКА.

«России выгоднее иметь инструменты для провокаций в Крыму, чем готовиться к его присоединению», - сказала эксперт, комментируя принятые в первом чтении изменения к закону «Об обороне» РФ.

ГУРСКА отметила, что поправки, позволяющие использовать войска вне российской территории, могут скорее быть инструментом и частью политической игры.

Аналитик сомневается в возможности реализации «грузинского сценария» в Крыму.

«Не верю, конечно, не в 100-летней, а в более близкой перспективе, в вооруженный конфликт между Украиной и РФ», - сказала ГУРСКА.

Она добавила, что скорее всего военный конфликт с украинцами не поддержали бы сами россияне.

«То, что в России растет количество враждебно настроенных к Украине граждан, не означает, что они готовы воспринять вооруженный конфликт с Украиной», - сказала аналитик.

9 сентября Государственная дума РФ единогласно в первом чтении приняла инициированные Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ поправки к Закону «Об обороне», которые предусматривают возможность оперативного использования российских вооруженных сил за пределами РФ.

Предусмотрено, что формирования Вооруженных сил РФ могут оперативно использоваться за пределами территории России для решения следующих задач: отражение нападения на Вооруженные силы РФ или другие войска, дислоцированные за пределами территории РФ; отражение или предотвращение агрессии против другого государства; защите граждан РФ за рубежом; борьбы с пиратством и с целью обеспечения безопасности судоходства.

В свою очередь, украинская сторона выразила обеспокоенность этим законопроектом.