Владельцев молочного цеха накажут рублем за отравление детей в Крыму

Государство взыщет компенсацию с владельцев молочного цеха, продукцией которого отравились дети в Джанкое, сообщил на пресс-конференции в Киеве министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ.

«Я поручил пересмотреть все затраты, которые были осуществлены во время этого события. Соответственно, мы обратимся – это будет либо местная власть или правительственная комиссия – в Генеральную прокуратуру для того, чтобы направить представление в суд и компенсировать все затраты собственником этого завода», – сказал КНЯЗЕВИЧ.

Министр также сообщил, что правительственная комиссия и министерство здравоохранения оказывают помощь правоохранительным органам в расследовании факта массового отравления детей.

«Все остальное сделают уже правоохранительные органы, и они сделают свои выводы. Мы же будем настаивать на обязательности возмещения ущерба. Не может быть так, чтобы из-за чьей-то халатности тратили миллионы не только средств, но и усилий на преодоление последствий», – добавил он.

КНЯЗЕВИЧ также сообщил, что в настоящее время Генический молочный цех закрыт. На производстве работает санитарно-эпидемиологическая служба.

Кефиром, который оказался инфицирован возбудителем дизентерии, отравились более 200 детей.

По состоянию на утро сегодняшнего дня, в джанкойской больнице на лечении находятся 16 детей, остальных выписали.

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту отравления детей.

Молочный цех в Геническе является дочерним подразделением джанкойского сельхопредприятия «Изумрудный».