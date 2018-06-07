Трактор грязи не боится (фоторепортаж)
В Крыму для укрепления взаимоотношений между городом и селом провели необычные гонки... Два десятка трактористов сражались за легковушку...
Балка «Тубай» в Симферопольском районе на день стала меккой трактористов. Здесь прошли первые всеукраинские соревнования «Прохват-трак».
Более двух десятков трактористов из Крыма и других регионов Украины сражались за автомобиль «Лада Калина» на трассе с водными преградами.
Соревнование проводилось по олимпийской системе на выбывание.
Поглазеть на необычные гонки и шоу собрались тысячи зрителей.
Гонки провели для популяризация профессии тракторист-механик и укрепления взаимоотношений между городом и селом.
Тракторные соревнования планируется сделать ежегодными.
Соревнования на квадроциклах
Фото Алексея Сувирова, Андрея Любимова /УНИАН/
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