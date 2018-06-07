Трактор грязи не боится (фоторепортаж)

Балка «Тубай» в Симферопольском районе на день стала меккой трактористов. Здесь прошли первые всеукраинские соревнования «Прохват-трак».

Более двух десятков трактористов из Крыма и других регионов Украины сражались за автомобиль «Лада Калина» на трассе с водными преградами.

Соревнование проводилось по олимпийской системе на выбывание.

Поглазеть на необычные гонки и шоу собрались тысячи зрителей.

Гонки провели для популяризация профессии тракторист-механик и укрепления взаимоотношений между городом и селом.

Тракторные соревнования планируется сделать ежегодными.

Фото Алексея Сувирова, Андрея Любимова /УНИАН/