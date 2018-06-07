В Севастополе замаячило

Дипломатическая война между Киевом и Москвой выплеснулась в Черное море

В Крыму разгорается новый украинско-российский конфликт, на сей раз связанный с инфраструктурой, использующейся Черноморским флотом РФ. Российские моряки задержали и передали севастопольской милиции судебных приставов Государственной исполнительной службы, находящейся в подчинении Минюста Украины. Командование ЧФ заявило о незаконном проникновении этих лиц на территорию российской воинской части в районе Херсонесского маяка.

Служба ЧФ по связям с общественностью сообщила, что украинские чиновники, обосновывая законность своих действий, предъявили решение Хозяйственного суда Севастополя. По их словам, суд принял решение о передаче объекта «створный знак» (навигационного сооружения, позволяющего определить положение корабля относительно фарватера) в собственность и право пользования украинской стороны. В Хозяйственном суде Севастополя «НГ» не подтвердили и не опровергли этот факт. «Такие вопросы по телефону не обсуждаются», – сказала сотрудница. А в Главном управлении юстиции Севастополя изложили свою версию произошедшего: два сотрудника, одетых в форму, а также несколько гражданских лиц в качестве понятых в рабочее время пришли к территории воинской части, чтобы передать решение суда. Поскольку охраны у входа не было, они подошли к первому же военнослужащему на территории части и попросили позвать командира. Тот выслушал визитеров, но отказался принять документы, попросив подождать его пару минут, после чего появилась группа военнослужащих, которые схватили судебных приставов и понятых. В МВД Украины не комментировали ситуацию.

Утром украинские чиновники допускали, что речь идет о «провокации», грубо говоря, инсценировке инцидента российскими моряками. Телерадиокомпания Военно-морских сил Украины «Бриз» подтвердила информацию Черноморского флота. Но акцент в сообщении был сделан на том, что в четверг российские моряки выставили блокпосты в районе маяка, перекрыв дорогу к Государственному океанариуму Минобороны Украины, где проходят курс лечения больные дети. В горсовете Севастополя «НГ» подтвердили, что российские моряки перекрыли дорогу на территории города: «Этот путь ведет не только к океанариуму и украинской воинской части, но к другим объектам. Это ведь город, закрыть дорогу – значит создать огромные проблемы рядовым гражданам».

О ситуации доложили и украинскому руководству, и главнокомандующему ВМФ, а также был поставлен в известность МИД РФ. В течение дня ожидалась официальная реакция российского внешнеполитического ведомства, которая, как считали в Киеве, могла спровоцировать новый виток дипломатической войны.

Напомним, в конце июля официальный Киев, не объявляя персоной нон грата, выслал на родину советника российского посольства, курирующего вопросы базирования ЧФ, Владимира Лысенко. Российская сторона ответила зеркально: в Киев вернулся советник украинского посольства, курирующий политические вопросы, Игорь Березкин. На этом первый этап дипломатической войны завершился: Москва и Киев договорились приостановить выполнение решений о выдворении генконсула РФ в Одессе Александра Грачева и – в виде ответных действий – генконсула Украины в Санкт-Петербурге Натальи Прокопович. Однако в украинских СМИ появилось множество публикаций, намекающих на незаконную деятельность Грачева. Его подозревали, в частности, в посредничестве при финансировании пророссийских организаций в Крыму.

Новый виток скандала вокруг базирования флота может быть связан с претензиями к российскому консулу. В день, когда украинские чиновники пришли в российскую воинскую часть выполнять решение суда, политики из окружения президента Ющенко выступили с рядом заявлений о незаконной деятельности в Крыму ряда пророссийских организаций.

Украинская народная партия призвала Министерство юстиции официально запретить в Украине деятельность организаций «Родина», «Русская община Крыма» и «Русский Крым». Их обвиняют в разжигании межнациональной вражды и неуважении к украинской государственности. Обращаясь к Службе безопасности Украины с требованием возбудить уголовное дело в отношении лидеров названных организаций, УНП обратила внимание на финансирование их деятельности «разными российскими фондами».

Поводом к протесту украинских патриотов послужили акции, проведенные в Крыму в День независимости Украины. Во всех крупных городах прошли митинги, участники которых пришли с российскими флагами, а украинскую символику сжигали или обвязывали траурными лентами. «Кравчук, Кучма, Ющенко – наследники Мазепы», «Украина – раковая опухоль на истории и территории Руси», «Долой бандеровскую самостийность», – было написано на транспарантах. Депутат Верховной Рады от «Народной самообороны» Тарас Стецькив поддержал УНП, сказав журналистам, что антиукраинские акции в День независимости финансировались из России.

Зампредседателя Севастопольской городской администрации Владимир Казарин не склонен драматизировать ситуацию. Он сказал «НГ», что конфликты вокруг права пользования маяками и связанной с ними инфраструктурой возникают с 2002 года. За это время украинская сторона получила 16 объектов, в пользовании ЧФ остаются 32. «Украина пошла по пути судебных разбирательств. Это сложившаяся в мире практика, которую использует и Россия. В качестве примера можно привести решение Басманного суда Москвы, который по ходатайству Следственного комитета при прокуратуре (СКП) РФ арестовал сухогруз, принадлежащий финской компании и шедший под флагом Мальты. Но при этом российская сторона не признает односторонние решения украинских судов», – пояснил Казарин. Он отметил, что конфликты, связанные с базированием флота, эффективнее всего решать на уровне специального комитета в рамках межгосударственной комиссии. «В связи с этим особое сожаление вызывает тот факт, что российская сторона задерживает прибытие в Украину нового посла, который мог бы оперативно решать вопросы, не позволяя ситуации обостряться. Виктор Степанович Черномырдин действовал молниеносно: как только назревала проблема, случался инцидент, он немедленно созванивался со всеми сторонами, организовывал диалог, снимал напряжение. Без посла эти функции просто некому выполнять», – рассказал представитель севастопольской городской власти.

Чиновники в Киеве считают, что новый посол в лучшем случае станет только «антикризисным менеджером», но решить накопившиеся проблемы, связанные с флотом, ему не под силу. Бывший сотрудник Фонда госимущества Украины пояснил «НГ», что проблема кроется в незавершенности процесса инвентаризации крымской инфраструктуры и земель. «Первое решение о переписи всего имущества и оценке земель предполагало завершение процесса инвентаризации к 1996 году, украинская и российская стороны договорились совместно выработать методику определения стоимости всех объектов, в том числе касающихся навигационного, гидрографического и гидрометеорологического обеспечения безопасности на Черном море. Но ЧФ неожиданно и без объяснения причин отказался от совместной работы, перепись была формально возобновлена в 1998 году, но не завершена до сих пор», – сказал собеседник «НГ».

Это мнение разделяет председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин, который на днях так охарактеризовал ситуацию: «От Черноморского флота Советского Союза куда-то отошло, к ВМС Украины не дошло, по дороге потерялось, материализовалось в особняках». Он уверен, что без наведения порядка в виде инвентаризации невозможно решить ни один вопрос, связанный с флотом, в том числе начать переговоры о порядке вывода ЧФ с украинской территории в 2017 году.

Как известно, на этих переговорах с прошлого года настаивает президент Виктор Ющенко. Представители его окружения настроены решительно. Один из них пояснил, что ЧФ РФ, согласно базовым договорам, использует на территории Украины свыше 18 тыс. га земель, на которых расположены около 4,5 тыс. зданий и сооружений. Ежегодная арендная плата за это имущество должна составлять как минимум 2 млрд. долл., полагает чиновник, добавляя, что в мировой практике принято брать деньги и за использование водной акватории. Однако в 1997 году было принято решение, что в качестве оплаты за базирование флота ежегодно списывается около 100 млн. долл. с газового долга Украины, существовавшего на тот момент. Украинские чиновники считают, что российская сторона заняла круговую оборону, бойкотируя процесс инвентаризации и не выполняя решения украинских судов, чтобы не допустить пересмотра соглашений о стоимости аренды.

Между тем в Москве считают иначе. Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, директор Института стран СНГ Константин Затулин произошедшее назвал провокацией, за которой стоит окружение президента Украины и сам президент. «Это продолжение знакомой тактики. Очевидно, что Виктору Ющенко нужны дополнительные «вещественные доказательства» российского заговора против Украины, и ищет он их в объектах Черноморского флота, придираясь к тому, что достаточно давно решено сделать предметом переговоров», – заявил «НГ» Затулин. По его словам, заканчивающий политическую карьеру Ющенко рассчитывает выжить в условиях обострения российско-украинских отношений. «В своем письме президент России Дмитрий Медведев, назвав вещи своими именами, серьезно навредил украинскому президенту в глазах большинства. Теперь Ющенко ищет поддержку у оставшегося меньшинства, голоса которого уже отошли к Тягнибоку, Тимошенко, отходят к Яценюку. Иначе не объяснить действия украинской стороны – никакой срочности, повода для требования в собственность створного знака в районе Херсонесского маяка не было», – считает Затулин.

По мнению члена научного совета Московского центра Карнеги, профессора Алексея Малашенко, инцидент с Херсонесским маяком следует рассматривать вкупе с общеполитической ситуацией в Украине. «Я бы не сказал, что это какая-то форма давления на Россию. Скорее – демонстрация того, что в Украине есть люди, поддерживающие президента Ющенко, и что на Киев давить не стоит», – сказал «НГ» Малашенко. Он считает, если подобные действия украинской стороны приобретут частый систематический характер, то, естественно, негативно отразятся на межгосударственных отношениях. «Одновременно постановщики этого подставляют тех украинских политиков, которые демонстрируют готовность находить общий язык с Россией. В частности, Юлию Тимошенко», – заявил «НГ» Малашенко.

Татьяна Ивженко Киев, Юрий Симонян

Независимая газета