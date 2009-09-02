«Прекрасная няня» преградила дорогу автогонкам друга Ющенко в Крыму

Российская актриса Анастасия ЗАВОРОТНЮК надеется на скорое и конструктивное разрешение конфликта интересов, возникшего в связи с работой на набережной Ялты ее катка и запланированным на 11 сентября стартом участников гонки "Ялта-ралли 2009", организатором которого является заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Евгений ЧЕРВОНЕНКО.

Об этом она заявила на пресс-конференции в УНИАН.

По словам ЗАВОРОТНЮК, в апреле мэрия Ялты дала официальное разрешение на установление на городской набережной крытого катка, который должен проработать до 1 октября. На катке периодически выступают известные фигуристы, катаются отдыхающие и проводятся благотворительные акции для детей-сирот и детей из малообеспеченных семей.

Вместе с тем, ЧЕРВОНЕНКО запланировал 11 сентября провести на этой же набережной шоу, посвященное началу ралли. Планируется установка сцены, на шоу приглашены первые лица государства. Как отметила актриса, именно эти планы стали почвой для возникшего конфликта.

ЗАВОРОТНЮК сообщила, что во время первых переговоров с ЧЕРВОНЕНКО было достигнуто соглашение о совместном проведении шоу, посвященное началу ралли, с участием фигуристов, приглашенных с ее стороны. Однако, как объяснила актриса, во время второй встречи, тональность и интонация которой со стороны ЧЕРВОНЕНКО была весьма жесткой, предварительная договоренность была аннулирована. Более того, по словам ЗАВОРОТНЮК, ей заявили, что если каток не будет демонтирован добровольно, то его уберут принудительно. Актриса предполагает, что такая реакция была спровоцирована суммой запрашиваемого гонорара (80 тыс. евро), которую должна заплатить фигуристам сторона-организатор ралли.

По словам ЗАВОРОТНЮК, ее и мужа обидело высказывание ЧЕРВОНЕНКО о том, что дети-сироты, которые 11 сентября будут кататься на катке, могут мешать приглашенным на шоу Президенту Виктору ЮЩЕНКО, членам его семьи и политикам. "Я не думаю, что детки могут быть преградой для Президента, его семьи и политиков. Честно говоря, я не слышала о детском терроризме", - сказала актриса.

Вместе с тем ЗАВОРОТНЮК считает, что проблемы не существует. "Есть желание снести каток... Есть желание настоять на своем", - сказала она.

Также актриса объяснила, что даже если каток будет обесточен, то демонтировать его до 11 сентября нереально из-за технологических особенностей.

Кроме того, ЗАВОРОТНЮК сообщила, что о возникшем конфликте интересов поставлен в известность народный депутат Нестор ШУРФРИЧ (при этом она не объяснила, почему именно он), который "пообещал пристальное внимание к проблеме и неотступный контроль за ситуацией".

Актриса надеется, что решать проблему в судебном порядке не придется. "Мы сядем за стол переговоров. Он (ЧЕРВОНЕНКО) принесет извинения за сказанное, и придем к консенсусу", - сказала ЗАВОРОТНЮК.

В свою очередь, в переданном УНИАН комментарии ЧЕРВОНЕНКО отмечается: "Неприятно, что известные герои сентиментальных сериалов используют свою популярность в достижении собственных бизнес-целей. У нас имеется полный комплект согласований, которые разрешают проведение этапа Кубка Европы, Кубка Президента, этапа чемпионата Украины по ралли Prime Yalta Rally 2009. Мы не являемся стороной спора. Мы ждем, когда освободят место, выделенное заблаговременно для проведения ралли".

В документе отмечается, что организаторы ралли "пытались найти компромисс", для чего были проведены две встречи с владельцами катка в присутствии инженеров-конструкторов из Киева и других служб.

"Разговор об угрозах и административном ресурсе - дешевая PR-провокация", - отметил ЧЕРВОНЕНКО.