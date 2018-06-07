«Регионы» бранятся – коммунисты тешатся

В Партии регионов сыграли со своим нардепом в плохого и хорошего следователей. В амплуа беспощадного ревизора выступил Василий Джарты, роль доброго дядюшки досталась Виктору Януковичу, а благодарными зрителями стали коммунисты.

…В сентябре 2008 года нардепу от Партии регионов Василию Кисилеву исполнилось 60 лет. По такому случаю на парламентском пресс-пойнте Виктор Янукович вручал однопартийцу какие-то побрякушки. Юбиляр от удовольствия натужно краснел, а Виктор Федорович в краткой поздравительной речи не удержался от плосковатой хохмы, сказав что-то вроде:

- Сегодня Василию Алексеевичу исполнилось 60 лет, это, как говорят, возраст мужского совершеннолетия…

Шутки шутками, но уже тогда над затылком руководителя крымской организации Партии регионов нависли тучи. Вчера же, на заседании фракции ПР, эти тучи оформились в кадровую грозу: Василия Киселева сместили (пускай и «по собственному желанию») с «крымской земли». И решающее слово в этой истории сказал именно «шутник» Янукович.

В который раз подтвердилась старая заповедь партфункционера: в борьбе побеждает тот, кто имеет доступ к телу «Лидера». Вот и в широко освещавшейся прессой войне за влияние, которую вели между собой «группа Киселева» и тандем Александр Мельник - Игорь Лукашев сотоварищи, победу одержали последние. Причем исход битвы решил могущественный союзник из Центра - зам Януковича по партии, куратор АРК Василий Джарты. Не зря на прошлой неделе еще один оппонент Киселева, спикер крымского парламента Анатолий Гриценко в комментарии «Обкому» сказал: «Василий Георгиевич Джарты должен встретиться с лидером партии и ознакомить его с ситуацией. Какое будет принято решение? Думаю, что лидер - достаточно прагматичный человек и найдет решение в этой ситуации».

В общем, на фоне заметного падения рейтинга ПР на полуострове оргвыводы были неизбежны, и часы Киселева во главе крымских «регионалов» были сочтены. Вопрос заключался в одном: разжалуют Василия Алексеевича в солдаты или же смягчат унижение внешне престижной столичной должностью - в штабной партийной структуре.

В итоге был избран второй вариант. Верный номенклатурной практике «не обижать заслуженных людей», «Лидер» сделал все для того, чтобы Василий Алексеевич не чувствовал себя ущемленным. На вчерашнем заседании г-на Киселева подводили к судьбоносному решению вежливо, хотя и твердо. С резкой критикой главного крымского «регионала» выступил лишь Василий Джарты.

«Он сказал, что считает управленческую методологию Киселева не соответствующей требованиям сегодняшнего времени, - рассказал «Обкому» источник во фракции ПР. - Тут надо понимать, что Василий Георгиевич - радикал, жесткий и достаточно прямой человек. У него ничего не спрячешь за пазухой, не забалуешь. Джарты поручили задание навести порядок в Крыму - и он вложил в эту работу и душу, и сердце, и материальные ресурсы. Поэтому он имел право говорить о том, что надо перестроить партийную управленческую пирамиду в Крыму».

На фоне «плохого следователя» Джарты Янукович предстал сущим миротворцем.

«Честно говоря, мне понравилось, как Виктор Федорович организовал обсуждение этого вопроса, - признался «Обкому» тот же источник. - Он встречался с Киселевым и до заседания, и после него. Поначалу Киселев не соглашался, потому что воспринимал такую инициативу как обиду. Но после всех дебатов и выступлений членов фракции он согласился с этим решением и теперь будет работать в центральном штабе».

Полюбовный (хотя наверняка оставивший осадок на душе г-на Киселева) характер этой перестановки «Обкому» подтвердил и глава Запорожской областной организации ПР, народный депутат Борис Петров: «Киселев мне позвонил, и мы пообщались на эту тему. Василий Алексеевич сказал, что после заседания фракции у них с Виктором Федоровичем была такая, очень дружеская, встреча. Они беседовали больше часа».

Итак, Киселева удалили от руководства ПР в Крыму. И в том, что эта ссылка носит не временный (на период избирательной кампании), а окончательный характер, в ПР не сомневается никто. «Там, в Крыму, нужны совершенно другие подходы, методы же Киселева давно устарели, - без обиняков заявил в беседе с «Обкомом» один из членов президиума политсовета партии. - Там, где надо было проявлять гибкость, он все «ломал через колено». А моменты, требовавшие быстроты и жесткости решений, оставались без внимания».

В общем, «регионалы» ожидают от кадровой перестановки в Крыму сплошного позитива в плане роста партийного рейтинга и четкости принимаемых решений. А вот первый секретарь крымского рескома Компартии Леонид Грач в комментарии нашему изданию не стал скрывать, что ужасно рад отставке г-на Киселева.

«Это решение не столько укрепляет Партию регионов в Крыму, сколько означает слабость ее центра, - сказал главный крымский коммунист. - Потому что стабилизации после такого, не очень целомудренного, решения ожидать не приходится. При характере Киселева это только усилит противостояние внутри партии. Что касается меня, то я должен откровенно этому радоваться, потому что на крымском полуострове главный конкурент для нас - это Партия регионов. И чем слабее они - тем сильнее мы. Так что спасибо за такое решение!».

«Есть такое известное изречение: «Пошли дурака в церковь молиться - он и лоб расшибет, - ехидствовал Грач. - Затяжной кризис в ПР, который давно уже надо было разрешить в ту или иную сторону, - в свое время разрешен не был. А принимать в преддверии выборов такие вот полумеры - отстранить регионального руководителя на время выборов - что это за формулировка? Это на трезвую голову явно не тянет».

Спьяну, с похмелья, или же на «свежую» голову принимала свое решение Партия регионов, - покажут выборы. С одной стороны, наивно предполагать, что с уходом Киселева его соратники прекратят борьбу с «новым режимом». Эти подпольные действия могут продлиться еще ой как долго и грозят ПР расколом на крымском уровне. С другой стороны, основной удар по «киселевским» уже нанесен, и проводить в жизнь решения «куратора» Джарты станет на несколько порядков легче.

Ведь чтобы заново перестроить «управленческую пирамиду» ПР в Крыму, надо сначала разобраться с «козлами, которые мешают жить» этой замечательной партии. А таких по всей стране все еще неприлично много…

Максим Барсуков, ОБКОМ