Школьный звонок прозвенит сегодня для семнадцати тысяч крымских первоклашек

Школьный звонок впервые прозвенит сегодня, 1 сентября, для 17-ти тысяч первоклассников Крыма.

В целом, 616 школ автономии распахнут свои двери для 185 тысяч учащихся, из них 26 тысяч - это девятиклассники и 19 тысяч - одиннадцатиклассники.

В День знаний во всех общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведениях автономии планируется провести первые уроки (лекции) по теме: «Мы – крымчане». Этот урок станет началом работы по воспитанию у юных крымчан и учащейся молодежи «крымского патриотизма и любви к своей малой родине».

Из 616 общеобразовательных учебных заведений Крыма в 7-ми школах обучение ведется исключительно на украинском языке, в 15 – на крымскотатарском. В автономии есть школы с двумя-тремя языками обучения.

Крымский спикер Анатолий ГРИЦЕНКО пожелал школьникам и студентам «настойчивости, трудолюбия, уверенности в собственных силах и покорения новых жизненных вершин», а преподавателям – «мудрости и терпения, творческого вдохновения в работе, здоровья, счастья и благополучия».