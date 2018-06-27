Юлю сдали в зоопарк

Для Юлии Тимошенко конец августа выдался богатым на подарки. В Херсонской области украинскому премьеру вручили тигренка по кличке ТигрЮля, в Харькове обещали назвать «Юлией» самолет Ан-140, в Луганской области подарили именную звезду…

В ялтинском зоопарке – новый питомец. ТигрЮле три месяца от роду, она привезена из-за границы и стала первым бенгальским тигром-альбиносом в стране.

– Это фантастический подарок, мы о таком даже и не мечтали, – говорит директор зверинца Олег Зубков.

Тигренка подарили Тимошенко организаторы фестиваля «Черноморские игры» в Скадовке. «Игры» проходили при поддержке премьера.

Получив живой подарок, к которому прилагался слюнявчик в партийных цветах, «леди Ю» пошутила: когда ТигрЮля подрастет, возьмет ее на политпереговоры.

– 2010 год – это Год Белого тигра, поэтому этот подарок – это талисман на следующий год, и я уже мечтаю взять его куда-то на политические переговоры, особенно, когда он немножечко подрастет. Убеждена, что Год Белого тигра будет успешным для Украины и для каждого из нас, – сказала лидер «бело-сердечных».

Попытки Тимошенко сделать вид, будто подарок для нее стал полнейшей неожиданностью, выглядели особенно трогательно. «А охрана, извините, куда смотрела? Ведь в руки премьер-министру сунули не какого-нибудь безобидного котенка или там щенка, а настоящую тигрицу, которая, между прочим, могла и ухо откусить, и глаза выцарапать… Что и говорить, если премьерская секьюрити будет и дальше относиться к своим обязанностям столь безответственно, то в следующий раз премьеру могут подарить какую-нибудь очковую ЗмеЮлю – и все проблемы Януковича с выходом во второй тур решатся самым что ни на есть естественным образом», – ерничает Обком

«Леди Ю» отправила «кошку» на ПМЖ в ялтинскую «Сказку» и обещала не забывать.

– Она пообещала выплачивать годовое содержание животного, – говорит директор зоопарка.

«Чем, наверняка, сильно огорчила своих родственников: всем известно, что Юлия Владимировна бедна, как церковная мышЮля, и теперь ее мужу, зятю Шону Карру и прочим дядькам-теткам придется скидываться ей не только на «Луи Виттон» и аренду элитного особняка, но и на мясо для тигрицы, которого она, между прочим, с каждым месяцем будет поглощать все больше и больше», – продолжает Обком.

Пока же ТигрЮля зарабатывает на пропитание сама: фотографируется с посетителями зверинца.

Премьерский тигр стал 12-ым в коллекции зоопарка.

ТигрЮле обещают выделить отдельный вольер и найти пару.

Фотографии Александра Прокопенко и зоопарка «Сказка».