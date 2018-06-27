Фиолент уже распилили

В горе близ одного из красивейших крымских мысов прорублен гигантский проход

Для простых туристов и местных жителей путь к морю в районе Фиолента окончательно превратился в экстрим. Владельцы соседних санаториев везде преградили проходы к воде, и отдыхающим, которые у них не живут, приходится пробираться по узеньким тропинкам, рискуя сорваться. А вот для людей обеспеченных и горы не могут быть помехой – в этом году в районе Фиолента закончились грандиозные работы и проложен проход сквозь скалы к морю.

Вырубку скалы мотивировали благой целью – чтобы было всем удобно спускаться к воде. Но севастопольские экологи уверены – живописную природу не пощадили, чтобы сверху воздвигнуть очередной закрытый городок для нуворишей. Не так давно в крымских архитектурных журналах уже появлялись совершенно дикие прожекты, как застроить заповедную территорию. Если бы они воплотились в жизнь, то львиную долю территории заповедника ради прихотей «денежных кошельков» попросту закатали бы в бетон.

– У нас не могут цивилизованно осваивать рекреационную зону, – возмущается Валентин Шестак, член Севастопольской городской организации украинского общества охраны природы. – Там, где сейчас появился в скалах проход, раньше была стрелковая площадка местного общества ДОСААФ. Позже разбивали авторынок.

А в прошлом году начались колоссальные раскопки – бульдозеры рыли днем и ночью и в итоге обустроили большую брешь. Породу свалили в море, чтобы не тратить деньги на вывоз. И это на заповедной территории, где любые стройработы – только для сохранения объекта и с разрешения управления экологии и природных ресурсов.

О дыре, появившейся возле Фиолента, в Севастопольском управлении экологии знают, но доказывают, что это не заповедные скалы.

– Проход начали обустраивать на приморской территории между мысом Фиолент и бухтой Казачьей в конце 2008 года, – говорит Елена Тарасюк, сотрудница экологического ведомства Севастополя. – Насколько мне известно, это место не входит в природоохранный фонд заповедника. Но любые работы должны были согласовать с нашим управлением. Я не помню, чтобы мы выдавали разрешение на вырубку скалы. А помешать мы не могли – это работа экоинспекции.

До реализации каких-то диких проектов на Фиоленте пока не дошло, но раз проход к морю уже вырублен – наверняка там развернется грандиозное строительство.

Блогосфера

Люси: «Там поселится не КТО, а ЧТО, лишенное всех человеческих чувств существо. Воплощение алчности, эгоизма и порочности. Имеет облик человека, наверняка участвует в политической жизни Украины, обладает огромными денежными ресурсами. Оно не имеет представления о красоте, пейзажах, природе, поэтому Крым скоро будет изуродован до неузнаваемости»

svetlana1234: «Я одно скажу, что природа свое заберет и останутся там одни рожки да ножки, я точно со своей семьей туда не пойду, а эти пусть ходят и ждут, когда на них посыплется, как недавно было в Каче – забыли!!!»

anfissa: «Кошмар, что же это творится-то, неужели у людей и впрямь вместо глаз одни только баксы вертятся, это ж до какой степени надо не любить свой собственный город, чтоб так изуродовать».

Андрей ТКАЧ, издание Газета по-киевски