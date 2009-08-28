Официальный курс 8,10-8,20 грн. за доллар прогнозируют до конца года

Колебания официального курса гривни к доллару США в пределах 8,10-8,20 грн. за доллар прогнозирует до конца года директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

Он отметил, что ожидать возвращения доллара к уровню 8 грн. не стоит.

"На сегодняшний день мы преодолели важный психологический барьер - 8 грн. И очевидно, что мы не можем говорить, что доллар резко упадет", - сказал эксперт.

Бураковский добавил: "Когда мы говорим о колебаниях курса, мы должны различать пиковые колебания и в принципе средневзвешенный курс по году".

По его прогнозам, средневзвешенный курс доллар/гривна в 2009 году будет находиться в пределах 8,10-8,20. Вместе с тем, эксперт подчеркивает, что не исключены "расшатывания" курса как в сторону повышения, так и в сторону понижения.

По материалам ЛІГАБізнесІнформ