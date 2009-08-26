Русскую общину Крыма требуют запретить за неуважение к Украине

Запретить деятельность в Украине организаций «Родина», «Русская община Крыма» и «Русский Крым» требует от Министерства юстиции страны Украинская народная партия.

В УНП считают, что эти силы разжигают межнациональную вражду и демонстрируют открытое неуважение к украинской государственности, сообщили в пресс-службе партии.

Также УНП обращается к Службе безопасности Украины с требованием возбудить уголовное дело в отношении лидеров этих организаций, «которые почти открыто финансируются разными российскими государственными и негосударственными фондами».

«Исполнительная власть до сих пор не прислушалась к инициативам УНП относительно контроля за антиукраинской деятельностью и не ввела запрет на использование символики иностранных государств, ни одна украинофобская организация до сих пор не лишена регистрации, несмотря на то, что их лидеры даже не скрывают свою подконтрольность Кремлю, который щедро их финансирует», - подчеркивает председатель Крымской организации Украинской народной партии Олег ФОМУШКИН.

«Вина в том, что украинофобы Крыма в святой для каждого украинца день глумились над украинской символикой (черные ленты на государственных флагах в День Независимости можно расценивать исключительно как надругательство над государственной символикой), лежит и на органах власти Украины, которые слишком мягко реагировали на возрождение российского шовинизма в Крыму», - считает он.

По убеждению ФОМУШКИНА, «если Кабинет министров и СБУ даже после такого надругательства не запретят антиукраинские организации, то их можно будет обвинять в содействии развитию украинофобских организаций и в разжигании межнациональной и межрелигиозной вражды».