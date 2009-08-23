Крымские татары почтили память жертв сталинизма и нацизма

Устранить последствия тоталитарного режима призвали Украину крымскотатарская общественность и сторонники национально-патриотических сил страны сегодня на митинге-пикете в Симферополе по случаю дня памяти жертв сталинизма и нацизма.

Как передает корреспондент УНИАН, в июле Парламентская Ассамблея Организации по Безопасности и Сотрудничеству в Европе приняла резолюцию, в которой возложила равную историческую ответственность на нацизм и сталинизм как тоталитарные режимы, виновные в массовых репрессиях и депортациях. Этим же документом 23 августа – день подписания пакта Молотова-Риббентропа – объявлен международным днем памяти жертв сталинизма и нацизма.

«Восхваление прошлых преступлений – прямая дорога к повторению этих преступлений. В резолюции государства – члены ОБСЕ прямо призываются к тому, чтобы на своих территориях обеспечить условия, которые не позволили бы повториться прошлым преступлениям. Эти слова очень актуальны для Украины, где до сих пор не устранены последствия тоталитарного режима, а те робкие попытки к их устранению, которые принимаются избирательно, не дают уверенности в завтрашнем дне», – заявил на митинге первый заместитель председателя крымскотатарского меджлиса Рефат ЧУБАРОВ.

Около 200 митингующих собрались на главной площади Симферополя под транспарантами с лозунгами: «Нет возрождению тоталитарных режимов», «КПСС = SS», «Сталинизм – фашизм». Люди держали в руках флаги Украины, крымскотатарского народа, Украинской народной партии, Конгресса украинских националистов, на некоторых были траурные ленты.

Участники акции потребовали от Президента, Верховной Рады и Кабинета министров страны «безусловного соблюдения украинским государством международных правовых актов в сфере соблюдения прав человека и прав народов». «Устранения последствий преступной деятельности коммунистического режима СССР в независимой Украине не может осуществляться избирательно», – говорится в резолюции митинга.

Кроме того, пикетчики призвали ОБСЕ, Совет Европы и Европейский Союз максимально содействовать восстановлению прав крымских татар.