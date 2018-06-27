Третье пришествие Москаля

Москаль возвращается. Кабинет министров назначил его начальником крымской милиции – заместителем министра внутренних дел Украины. Скептики склонны считать решение политическим.

«Лучше Москаля может быть только Москаль»

Желанием повысить эффективность борьбы с криминалитетом в Крыму объясняет министр внутренних дел Украины Юрий Луценко замену Николая Ильичева Геннадием Москалем.

- У меня нет особых служебных претензий к господину Ильичеву, но наступательности в его действиях к высокопоставленным преступникам, к сожалению, в последние месяцы не хватало. Поэтому лучше Москаля в Крыму может быть только Москаль, - говорит Луценко.

Ильичев подал рапорт. Уволен «в связи с переходом на другую работу», сказано в решении Кабмина. Ему поступило предложение возглавить крымский филиал университета внутренних дел.

Решение о назначении Москаля было отчасти вынужденным.

Дело в том, что донецкий суд удовлетворил иск Анатолия Могилева о восстановлении его в должности начальника милиции автономии - заместителя министра внутренних дел. Луценко выступает против возвращения Могилева. Государственная исполнительная служба обязала министра выплатить в пользу государства 510 гривен штрафа за невыполнение решения суда.

- Я готов заплатить и больше, чем 510 гривен, лишь бы этого деятеля и близко не было в руководстве крымской милиции. Да и зачем в милиции генерал, который написал рапорт об отставке, а через месяц подал в суд иск о восстановлении в должности якобы потому, что испугался Геннадия Москаля?! - заявил глава МВД в начале августа (цитируется по Коммерсанту).

По словам Луценко, в дальнейшем «руководству Кабинета министров за невыполнение решения суда грозила уголовная ответственность», поэтому 19 августа правительство восстановило Могилева в должности. Восстановило и сразу уволило.

- Было принято решение выполнить решение суда, но работать с пособником коррупционеров и бандитов на полуострове я не собираюсь. Поэтому господин Могилев был назначен и тут же снят со своей должности, - сказал главный милиционер страны. Добавил: если у Могилева «есть лишние деньги», пусть «дальше «засевает» в судах».

Уволенный уже заявил о намерении обжаловать постановление Кабмина.

Третий раз в одну и ту же воду

Москаль дважды работал в Крыму.

В конце 90-х он трудился в крымском главке милиции. На должности начальника милиции автономи - зама главы МВД завоевал авторитет главного борца с организованными преступными группировками «Сейлем» и «Башмаки».

В мае 2006-го года Москаль вернулся на полуостров. Президент Ющенко назначил его своим представителем в Крыму. На должности постпреда главы державы запомнился жесткой критикой властей автономии (особенно доставалось спикеру-«регионалу» Анатолию Гриценко).

Пройдя по спискам «Нашей Украины - Народной Самообороны» в парламент страны и став первым заместителем председателя комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, Москаль изредка напоминал крымчанам о себе. То «прослушку» привезет, то материальчик на симферопольского мэра начнет собирать, то руководителя крымского парламента «попинает» через СМИ.

Третье крымское пришествие Москаля эксперты называют политическим.

По мнению председателя правления Комитета избирателей Александра Черненко, его назначение является следствием «уже многомесячного или годового сотрудничества» Блока Юлии Тимошенко и возглавляемой Луценко «Народной Самообороны».

- Это очередной аванс в сторону «Самообороны» со стороны БЮТ, - говорит он (цитируется по Украинским новынам).

Сила Луценко, скорее всего, поддержит кандидатуру Тимошенко на президентский пост.

Черняк также считает, что назначение Москаля на должность в Крыму будет способствовать повышению рейтинга Тимошенко в связи с тем, что он в 1990-х зарекомендовал себя в автономии как профессионал.

- Причем тут выборы? Страной надо заниматься не только перед выборами, а все время. Если коррупционные факты есть, не важно, какие политические силы за ними стоят, - говорит лидер крымской организации БЮТ, нардеп Андрей Сенченко, комментируя версию о том, что Москаль может накануне выборов вскрывать факты коррупции руководства республики - представителей Партии регионов, что было бы выгодно бютовцам (цитируется по Новому региону).

- Это авторитетнейший специалист своего дела, профессиональный сыщик... Крымчане ликуют по поводу его назначения, а криминал горюет, - отмечает со своей стороны нардеп-коммунист Леонид Грач.

Экс-спикер Крыма выражает надежду, что Москалю удастся очистить нынешнюю власть от криминалитета и коррупции.

- Предыдущий период нашей совместной деятельности - 1998-2000 годы - является доказательством того, что можно было очистить крымскую власть от коррупции, засилья криминалом и дать возможность крымчанам поверить в справедливость и закон. Надеюсь, возвращение Геннадия Геннадиевича в Крым и в этот раз даст позитивные результаты, - сказал лидер коммунистов автономии.

Правда, местные политологи оптимизма Грача не разделяют. Мол, и времена не те, и Москаль не тот.

Жизнь покажет

Председатель постоянной комиссии Верховной Рады Крыма по правовым вопросам, правопорядку и чрезвычайным ситуациям Людмила Лубина считает назначение Москаля исключительно политическим решением.

Полагает, что для него возвращение в Крым не является должностным ростом.

- На мой взгляд, это понижение генерала Москаля из депутатов (народного депутата), из той должности, которую он занимал, - помощника-консультанта Луценко. Люди обычно растут, а не возвращаются (на прежние должности), - заявила глава профильной комиссии крымского парламента. - Одно дело - он был консультантом Луценко, когда Луценко - не специалист и не юрист даже - возглавлял это ведомство. То, что с опытом Москаля - он очень неплохой оперативный работник и много лет в милиции - и вдруг идти на замминистра, - это не должностной рост, это ненормальное явление. А если это ненормальное явление - то что? Значит - это исключительно политическое решение. А если политические решение - то чье? Той партии, которой он сейчас отдает предпочтение.

Лубина отмечает: «жизнь покажет», как Москаль будет бороться с преступностью в Крыму.

- Если это будет нормальная борьба с преступностью, то комиссия по правовым вопросам это будет приветствовать и всячески этому способствовать, помогая нашей милиции. Если это будет бесчинство, какие-то политические заявления, угрозы, и способствование продвижению каких-то партий, и использование всего карательного механизма в чисто политических целях, то это будет неправильно, это будет страшно, если для этого он прислан, - сказала она.

Сам Москаль считает: работы для него в Крыму - непочатый край.

На вопрос, чем в новой должности он собирается заняться в первую очередь, коротко отвечает: «Тем же, чем и раньше - мы вкусы и методы работы не меняем» (цитируется по ForUM).

А на вопрос, рад ли он возращению на полуостров, Москаль заявляет: «Все перемены в жизни они всегда к лучшему, потому что на одном месте (находиться) - это, как в брежневские времена говорили, застойный период получается в жизни человека».

Елена Власова, УНИАН-Крым