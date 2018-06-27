«Наша Украина» заблокировала финансирование своей крымской ячейки

Между центральным аппаратом и крымским отделением партии «Наша Украина» разразился конфликт. Руководство политической силы в лице главы политсовета Веры Ульянченко отказывается признавать Владимира Красноголовца, избранного лидером крымской организации в июне этого года.

Партиец отметил «ДЕЛУ», что с момента избрания его игнорируют и Вера Ульянченко, и председатель центрального исполкома партии Роман Безсмертный, избегая любых контактов. По словам главы крымской ячейки «Нашей Украины», такая ситуация привела к тому, что партия осталась единственной политической силой, которая не ведет подготовку к президентским выборам на полуострове.

В результате противостояния прекратилось финансирование партийной организации. Это происходит вопреки решению последнего съезда «Нашей Украины» о погашении всех долгов политической силы. Как сообщил Красноголовцев, на сегодняшний день общий долг крымской парторганизации перед Пенсионным фондом и Фондом социального страхования, а также руководителями исполкомов в автономии достиг миллиона гривен. Финансирования нет уже полгода, что и привело к массовому увольнению активистов.

Родственные связи

Не признанный центром партийный лидер уверен, что поведение руководства «Нашей Украины» объясняется желанием вручную заполнять «вакансии» партийных боссов на местах, и Крым здесь — не исключение. Он также подкрепляет слова конкретикой: «Брат Веры Ульянченко (Александр Ульянченко. — «ДЕЛО») хочет поставить на место руководителя исполкома крымской организации Алиева».

Валерий Алиев ранее возглавлял местную ячейку Либеральной партии Украины на полуострове. Эта политсила в 2006 году приняла решение о самороспуске и вхождении всем составом в Крымскую республиканскую организацию партии «Народный Союз «Наша Украина».

Сейчас должность руководителя исполкома крымской «Нашей Украины» занимает Эрнест Сулейманов. На данный момент он находится на больничном. Однако, как прогнозируют в крымской организации, под давлением киевского руководства после выхода на работу Сулейманов напишет заявление об увольнении.

Не исключено, что назначение нового руководителя может быть инициировано уже 29 августа — на эту дату партийные боссы из Киева назначили проведение отчетно-выборной конференции «Нашей Украины» на полуострове. Крымчане сопротивляются, отмечая, что инициатива Киева противоречит уставу партии — это прерогатива крымской ячейки. «Президиум совета партии может назначать проведение конференции территориальной, но не республиканской», — объясняет прессе экс-лидер крымских «нашеукраинцев» Владимир Здырко.

Партийцы разбегаются

В центральном офисе «Нашей Украины» конфликт пока не комментируют. Заместитель главы центрального исполкома партии Александр Ропотенко сообщил «ДЕЛУ», что ситуация может проясниться после 20 августа, когда закончится период отпусков.

Стоит отметить, что кулуарные разборки в крымской ячейке уже привели к потере местного партийного офиса. Ранее он располагался в центральной части Симферополя на улице Киевская. Однако в этом году бывший босс крымских «нашеукраинцев» и собственник этого помещения Владимир Шкляр ушел в общественную организацию «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко. И теперь по номеру телефона крымской «Нашей Украины» отвечает секретарь офиса «Гражданской позиции». Демарш бывшего крымского лидера, по словам источника в «Нашей Украине», был связан с решением Виктора Балоги отдать место Владимира Шкляра в избирательном списке «Нашей Украины» на парламентских выборах 2007 года Сергею Василенко.

Федор ОРИЩУК, газета ДЕЛО