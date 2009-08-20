Политолог мечтает написать книгу о деградации крымской власти

Политолог Александр ФОРМАНЧУК хочет написать книгу о деградации власти Крыма.

«У меня есть желание, если получится, написать книгу «Крымская власть: от Багрова до Гриценко», - сказал он в интервью газете«Крымская правда».

По мнению экперта, власть деградировала по двум причинам.

«Отсутствие частной собственности: она возникла только в ходе разграбления советского наследства, и этот процесс разграбления не имеет границ. Ни у кого нет чувства меры, все хотят быть богатыми, и у политиков не получается совместить интересы собственные и государственные», - сказал ФОРМАНЧУК.

«Вторая причина, - добавил политолог, - как раз Украина не имела никогда традиций собственной государственности для того, чтобы состояться как государство - ей нужно было жёстко контролировать процесс первичного разграбления, надо было что-то кому-то подчинять. А получилось наоборот: этот процесс разграбления стал доминировать, и он подчинил своим интересам вопросы государственного строительства. И это уже дошло до абсурда».