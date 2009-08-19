Черноморский флот не пачкал Севастопольскую бухту, утверждают в России

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации считает необоснованными обвинения Украины в адрес Черноморского флота РФ в загрязнении акватории Севастопольской бухты.

«По предварительным данным, объекты Черноморского флота не являются источником загрязнения, поэтому обвинения украинской стороны представляются необоснованными», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В пресс-релизе указывается, что в последнее время в адрес Черноморского флота поступило несколько предписаний природоохранных органов Украины, содержащих информацию о выявленных фактах загрязнения акватории.

ЧФ РФ и специалисты Минприроды России в настоящее время проводят расследование этих случаев.

«По предварительным данным, фактов, подтверждающих, что источниками загрязнения являются береговые объекты, корабли и суда Черноморского флота, не выявлено», - подчеркнули в пресс-службе российского министерства.

Украина направила России ноту протеста в связи с загрязнением акватории Севастопольской бухты.