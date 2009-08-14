Хотят ли украинцы вернуть смертную казнь и легализовать эвтаназию

42,7% украинцев выступают за возобновление смертной казни за тяжкие преступления против личности, таковы данные исследования, проведенного Институтом Горшенина.

При этом, по данным исследования института, проведенного 12-25 февраля 2007 года, считали целесообразным возврат к смертной казни за тяжкие преступления 58,7% украинцев.

Согласно опросу, считают, что ни при каких условиях нельзя возобновлять смертную казнь в Украине, 34,4% респондентов (в 2007 году – 26,1%).

Казнить за производство и распространение наркотиков считают правильным 16,6% украинцев, казнить госчиновников за взятки в особо крупных размерах предлагают 12,5% опрошенных.

По мнению 5,3% украинцев, необходимо казнить за хищение государственного имущества в особо крупных размерах. Казнь за государственную измену поддерживают 2,7%, за другие преступления – 4,4% опрошенных. Затруднились ответить на этот вопрос 3,1% граждан.

Категорически против легализации эвтаназии (самоубийства с врачебной помощью) выступают 40,1% украинцев. Для сравнения: по данным исследования Института Горшенина, проведенного с 1 по 10 ноября 2007 года, считали эвтаназию недопустимой ни при каких условиях 52,3% опрошенных украинцев.

Считают возможным применение эвтаназии в случае неизлечимых болезней, приносящих больному страдания, 38,2% респондентов.

Придерживаются мнения, что эвтаназия должна производиться по желанию любого человека без объяснения им причин такого желания, 18,4% респондентов, в случае долговременной комы – 7,3%, в старости после определенного возраста – 3,3%.

Затруднились определить позицию по данному вопросу 4,2% опрошенных граждан.

Телефонный опрос проводился с 1 по 13 августа. Всего было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областных центрах Украины. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов.