Крым: Бедный полуостров с бедной полусудьбой

«Недавно выскочил по делам в Крым. Проехался по типичному маршруту «Севастополь-Балаклава-Ялта-Алушта» и жутко расстроился.

Много лет общаюсь с деловой, политической, научной и журналистской элитой Крыма и в унисон с ней вижу, как прекрасный и волшебный Крым медленно, но неуклонно деградирует. С него слоями сползают обветшавшие, а некогда прекрасные, одежды. Он перестает быть землей романтиков и влюбленных, сакральной точкой выхода мощнейших биоэнергетических потоков, местом стыка мощнейших геополитических тектонических плит или хотя бы развеселой и разгуляистой интернациональной таверны.

Крым все более становится унылой, запыленной и скучной провинцией. Он так и не стал «Островом Крым» в аксеновском понимании, как местом расцвета яркой самобытной культуры и оригинального устройства политического и социального общежития. Крым так и не стал частью материка – украинского, тем более европейского, то есть живущего какими-то надрегиональными и мисианскими интересами. Крым все больше становится именно полуостровом, где неприятно поражает полукомфорт пансионатов и полуразрушенных «здравниц»; где правят ничего не решающие полуполитики, годами уродуют пейзаж полудостроенные комплексы на полуукраденых землях.

Я всегда любил Крым до обожания. И тем более горько смотреть на него, похожего на бывшую прекрасную, загорелую, соблазнительную девченку, мгновенно состарившуюся, проскочившую стадию роскошной плодоносной зрелости, и сразу ставшую морщинистой, сварливой, неопрятной, пигментированной старушкой.

Я ищу какие-то знаки улучшения, роста, прогресса, но почти везде вижу упадок и уныние. Еще пять лет назад задорные, чистенькие и недорогие ресторанчики Симеиза превратились в мрачные и унылые забегаловки. Свежепокрашенная, с молодцеватыми услужливыми экипажами, балаклавская флотилия частного извоза все больше напоминает шакалистых бориспольских таксистов. А главное – везде заборы, заборы, заборы… Нет уже даже городских полупляжей в любимой Алупке, а есть какие-то частные территории, на которые, я уверен, существуют какие-то полуразрешения полукриминальных местных церквей.

Бедный полуостров с бедной полусудьбой!

Хотя надежда все же есть. Культурно-исторический гумус Крыма столь необъятен и плодороден, что рано или поздно из него неизбежно должно вырасти нечто грандиозное и полноценное. Вот только что и когда?».

Политолог Дмитрий ВЫДРИН

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